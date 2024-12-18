Александр Коган: «Не стал бы говорить, что у нас кризис в парном катании. Мы увидим на чемпионате России яркую борьбу»

Александр Коган не считает, что в российском парном катании есть кризис.

С 19 по 22 декабря в Омске пройдет чемпионат России по фигурному катанию. На турнире выступят восемь спортивных пар.

«Так сложилось, что несколько наших пар травмировались еще в начале сезона. Кто-то до сих пор не выступает, кто-то получил травму и только-только восстанавливается – был глубокий порез у одной из спортсменок.

Я бы не стал говорить, что у нас кризис в парном катании. Посмотрите, сколько пар у нас в юниорах, которые перейдут во взрослые соревнования в новом сезоне.

Мы увидим здесь яркую борьбу. Мы даже не можем предсказать, кто будет на пьедестале, я уж не говорю про первое и второе места», – сказал гендиректор ФФККР.

«У нас сейчас на турнире участвуют 8 пар, но реально сильных ребят. Все эти 8 пар смотрелись бы хорошо на любом крупном международном турнире. Может быть 20 пар, но 19 из них слабенькие. А у нас 8 – и это мощные и сильные ребята», – добавил и. о. президента ФФККР Антон Сихарулидзе.

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