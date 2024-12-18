Антон Сихарулидзе: «Надеемся, осталось не так долго ждать допуска на международные турниры»

Сихарулидзе и Коган высказались о допуске российских фигуристов на мировую арену.

– По поводу международного сотрудничества: как идут переговоры и взаимодействия? Перенос отборочного турнира на Олимпиаду в Китай повышает наши шансы выступить?

– Никто из разумных людей не собирался отмораживать уши назло маме, обрывать контакты. Министром спорта было высказано это, спортивное сообщество услышало, мы идем в одну сторону. Спорт – международная история, это не лозунг, так и есть.

Если говорить о нас и ISU , мы верим в то, что у нас разумный президент международной федерации. Видим и слышим его высказывания, он очень разумно и толково видит спорт, международное сотрудничество и наше участие. Есть все предпосылки найти общий язык. Надеемся, осталось не так долго ждать допуска на международные турниры, – сказал и. о. президента ФФККР Антон Сихарулидзе, чьи слова приводит «Матч ТВ».

– Идет работа над организацией соревнований с дружескими странами?

– Сейчас речь идет о допуске наших спортсменов в нейтральном статусе. Недавно кончился ЧМ по плаванию, фантастически выступили ребята. Они выступали в нейтральном статусе, но выглядело это хорошо. Никакой агрессии я не увидел, наблюдал специально за взаимоотношениями спортсменов с нашими ребятами, – добавил Сихарулидзе.

«Мы все равно вернемся на международную арену, и вряд ли мы будем выступать в конце соревнований [где выступают лидеры]. Сейчас, к сожалению, по системе Международного союза конькобежцев (ISU) рейтинг спортсмена считается за 2,5 предыдущих сезона. Он естественно обнулился.

И что бы ни делали наши спортсмены на льду, выступать они будут в самом начале [соревнований]. Кому-то придется выступать и первым. Это может быть не очень удобно для телевидения и для журналистов, но придется посмотреть все соревнования целиком», – цитирует гендиректора ФФККР Александра Когана ТАСС .