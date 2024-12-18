Антон Сихарулидзе: «Не болеем за кого‑то отдельно, дороги все наши ребята. Относимся к ним с равным интересом»

Коган и Сихарулидзе ответили на вопрос, за кого будут болеть на чемпионате России.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.

– Довольны представительством регионов в этом году?

– Довольны теми спортсменами, которые смогли отобраться. 90 спортсменов, максимальное количество. На 22% в этом году увеличилось количество участников этапов Гран‑при из регионов. На второй неделе января в Южно‑Сахалинске будут Российско‑китайские игры.

Вы знаете о сложностях с крупными турнирами, для подготовки льда и арены надо иметь 10-12 дней без мероприятий. «Авангард», «Металлург» пошли нам навстречу. В прошлом голу «Магнитка» выиграла Кубок Гагарина, сказали спасибо. Посмотрим на «Авангард», – сказал гендиректор ФФККР Александр Коган.

– Будете кого‑то поддерживать лично?

– Не болеем за кого‑то отдельно, дороги все наши ребята. Они, тренеры, судьи, работники федерации и есть наш вид спорта. Дорожим и бережем каждого, есть те, кто преуспели, кто догоняет. Когда смотрим на наших ребят, это наш актив, все, что у нас есть. Относимся к ним с равным интересом.

Все время присматриваем за молодыми ребятами, как они пытаются догнать лидеров. Наблюдаем за всеми, мы за классное фигурное катание, – отметил и. о. президента ФФККР Антон Сихарулидзе.

– У каждого есть симпатии, но в нашей позиции с Антоном Тариэльевичем они не могут быть обозначены. Для нас важно, чтобы наши фигуристы были и оставались сильнейшими в мире по своим прокатам. Надеюсь, зарубежные фанаты смогут посмотреть, ссылка для них у нас есть. Рассылаем любителям фигурного катания, которые хотят увидеть. Последний ЧР посмотрело больше 90 представителей разных стран в интернете, – добавил Коган.