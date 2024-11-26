Мишина и Галлямов vs Бойкова и Козловский: в этой дуэли пока разгром. Сравнение по главным параметрам

Уже 4 года соревнования пар в России, по сути, сводятся к противостоянию Анастасии Мишиной/Александра Галлямова и Александры Бойковой/Дмитрия Козловского.

В последние пару лет (с уходом Евгении Тарасовой и Владимира Морозова) ни один дуэт не подбирался к ним в борьбе за золото ключевых турниров. Они соперничают на льду, обмениваются колкостями в соцсетях и заочно спорят в интервью. Но – это важно уточнить – вражды точно нет.

До прошлого сезона они еще и тренировались вместе – у Тамары Москвиной, но полтора года назад Бойкова и Козловский (после победного сезона) перешли к Этери Тутберидзе. И теперь проигрывают.

В сезоне-2024/25 они дважды сталкивались на турнирах, следующая встреча случится на чемпионате России. У кого больше шансов?

Технически они на равных, но у Бойковой/Козловского потенциальное преимущество в виде ультра-си

По контенту пары равны. Они заявляют сольный тройной сальхов в короткой и тулуп в произвольной, дорогую сложную секвенцию из тройного сальхова и двух двойных акселей, выброс тройной риттбергер и лутц/флип (стоят они одинаково).

Один раз – на Мемориале Панина-Коломенкина – Бойкова и Козловский зашли на четверной выброс, но ошиблись. При чистом исполнении он даст преимущество в 1,5 балла.

Их программы нашпигованы транзишенами: сложные заходы и выходы позволяют набирать больше плюсов GOE за исполнение.

Базово их разделяют только уровни на непрыжковых элементах. В большинстве случаев они высшие, но временами каждый дуэт теряет одну или две черты трудности. У Анастасии и Александра порой возникают проблемы с дорожкой шагов, а у Александры и Дмитрия – с тодесом. Причем случается это только на турнирах с очным противостоянием.

Может быть, на результате сказываются нервы, а может, технические специалисты смотрят такие прокаты особенно внимательно, понимая: все решат детали.

Компонентно выше Мишина и Галлямов. Они не отдают лидерство по второй оценке уже три года

Обе пары периодически пробуют новые ритмы и хореографию.

Мишина и Галлямов в этом сезоне катаются под Violin Muse Based On Two Chaconnes от японской скрипачки Икуко Каваи и треки Майкла Джексона.

«Мы не хотим стоять на месте, хотим развиваться, поэтому поставили новые программы, чтобы менять стиль. Что касается произвольной программы – для нас это довольно новый стиль, новый темп катания – такое не каждый осмелился бы взять», – делился Галлямов. Для них тема действительно свежая, но в фигурном катании музыка Джексона уже вошла в «золотой фонд», то есть на грани избитости.

Бойкова и Козловский в этом сезоне берут не популярными треками, а хорошо узнаваемыми сюжетами.

В произвольной у них образ Евы и Змея-искусителя. Короткая поставлена под саундтрек к фильму «Убить Билла», самый яркий элемент постановки – желтый комбинезон партнерши с красными пятнами бутафорской крови.

Тутберидзе нашла идеальный образ для Бойковой: костюм из «Убить Билла» с голой спиной и кровью на груди

Компонентно впереди Мишина и Галлямов – и по средним оценкам в сезоне, и по баллам, которые получают при каждой встрече с Бойковой и Козловским. Они первые по этому критерию на протяжении всего олимпийского цикла – не уступали даже на тех стартах, где проигрывали по сумме.

На Мемориале Панина-Коломенкина-2024 разница между ними по второй оценке была небольшой – 1,82, но уже на Гран-при выросла до 6,42, а это существенно. Разрыв образовался из-за срывов в произвольной Александры и Дмитрия. В итоге именно стабильность решает.

«Это было вау». Бойкова и Козловский перехвалили себя, а потом сорвали прокат

Соперничество давит на Бойкову и Козловского. Они признаются в этом, но все еще используют конкуренцию как мотивацию

Мишина и Галлямов в этом сезоне показывают более надежное катание.

За три турнира они допустили лишь две значимые ошибки: по недокруту на секвенциях на каждом из этапов Гран-при. В Санкт-Петербурге, впрочем, это не помешало набрать баллы выше мирового рекорда – просевшее исполнение компенсировали сложностью и экстремально высокими компонентами.

Бойкова и Козловский ошибаются чаще, за последние два года ни на одном старте им не удалось чисто исполнить обе программы. И пока счет личных встреч после их перехода к Тутберидзе неутешительный – 0:4.

Прокат на Гран-при в Петербурге пару дней назад – худший за этот период.

Они теряют в базе из-за недокрутов (на двух соревнованиях подряд судьи находили их на секвенции), недобирают надбавки GOE из-за степ-аутов. На прошедшем этапе к тому же сорвали финальную поддержку, лишившись сразу около семи баллов. Козловский объяснил это тем, что «не попал в соревновательное настроение».

Бойкова добавила, что соперничество с Мишиной и Галлямовой рушит ее настрой.

«В каких‑то моментах мешает, в каких‑то подстегивает работать. Когда ты сильно устал, думаешь, что сейчас раскиснешь, а твои конкуренты где‑то работают. Дима всегда напоминает об этом на тренировках. А на соревнованиях мешает. Стараюсь концентрироваться на себе», – призналась она.

При этом пара называет конкуренцию главной мотивацией для развития на внутреннем уровне. Однако пока желание «быть лучше конкретных людей» помогло им на турнирах лишь дважды – на чемпионате России и в финале национального Гран-при в сезоне-2022/23.

С тех пор они не выигрывали в этой дуэли.

В тексте использованы фрагменты интервью «Чемпионат.com» и «Матч ТВ».

Фото: РИА Новости /Алексей Даничев