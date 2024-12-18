Коган о Гран-при России по фигурному катанию: «Пытаемся отобрать города, где будут проходить этапы. Желающих больше, чем этапов»

Коган заявил, что большом количестве городов, желающий провести этапы Гран-при.

В этом году серия Гран-при России по фигурному катанию состояла из пяти этапов. В двух предшествующих сезонах этапов было шесть.

19 декабря в Омске стартует чемпионат России.

«Мы благодарны нашим партнерам за работу по продвижению фигурного катания в стране. Благодаря этому есть несколько претендентов на ЧР‑2026.

Рано говорить о городах (где может пройти чемпионат России), занимаемся тем, что пытаемся отобрать города, где будут проходить этапы Гран‑при. Желающих больше, чем этапов», – сказал гендиректор ФФККР Александр Коган.

– Много событий в Сибири, планируется ли Дальний Восток?

– Будем рады провести наши турниры в каждом регионе. В Хабаровске и Владивостоке есть хоккейные команды, арены. Далековато лететь, но и это не проблема. В один из дней, если будет предложение от региона, проведем крупный турнир там, – отметил и. о. президента ФФККР Антон Сихарулидзе.