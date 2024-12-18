Коган о Гран-при России по фигурному катанию: «Пытаемся отобрать города, где будут проходить этапы. Желающих больше, чем этапов»
В этом году серия Гран-при России по фигурному катанию состояла из пяти этапов. В двух предшествующих сезонах этапов было шесть.
19 декабря в Омске стартует чемпионат России.
«Мы благодарны нашим партнерам за работу по продвижению фигурного катания в стране. Благодаря этому есть несколько претендентов на ЧР‑2026.
Рано говорить о городах (где может пройти чемпионат России), занимаемся тем, что пытаемся отобрать города, где будут проходить этапы Гран‑при. Желающих больше, чем этапов», – сказал гендиректор ФФККР Александр Коган.
– Много событий в Сибири, планируется ли Дальний Восток?
– Будем рады провести наши турниры в каждом регионе. В Хабаровске и Владивостоке есть хоккейные команды, арены. Далековато лететь, но и это не проблема. В один из дней, если будет предложение от региона, проведем крупный турнир там, – отметил и. о. президента ФФККР Антон Сихарулидзе.
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