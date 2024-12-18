Александр Коган: «Наши фигуристы – лучшие в мире. Они не сбавили оборотов и готовы сражаться на любом льду»

Гендиректор ФФККР Александр Коган считает российских фигуристов лучшими в мире.

19 декабря в Омске стартует чемпионат России.

«Этот турнир в Омске имеет для меня особое значение, это мой родной город. Но Омск получил этот турнир не из‑за этого, здесь хорошо провели этап Гран‑при. Правительство региона заинтересовано в фигурном катании. Хочу поблагодарить губернатора и Минспорт за интерес к нашему вида спорта.

Выступления на омском льду подчеркнут грандиозность арены в Омске, которая сравнима с лучшими дворцами мира. А наши фигуристы и есть лучшие в мире. Отборы на ЧР показали успешные четверные прыжки, тройные аксели, их стало значительно больше, чем на шести этапах и финале мирового Гран‑при. Наши фигуристы показывают, что не сбавили оборотов и готовы сражаться на любом льду», – сказал Коган.

«Очень рады, что именно в Омске пройдет чемпионат России. Атмосфера имеет большое значение, в этом дворце спорта она чудесная, великолепная. Ощущение, будто находимся на суперкрупном спортивном мероприятии. Уверен, наши ребята это ощущение подтвердят своим выступлением.

Все наши сильнейшие ребята здоровы, будут принимать участие, что очень радует. Впереди у нас очень интересные соревнования во всех видах. Сейчас везде непредсказуемая ситуация, турнир может выиграть любой из трех‑пяти участников, тем интереснее. Мы сами уже в ожидании начала турнира. Уверен, что это будут феноменальные соревнования», – добавил и. о. президента ФФККР Антон Сихарулидзе