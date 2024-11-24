Петросян, Фролова, Горбачева, Муравьева, Акатьева вышли в финал Гран-при России
Стал известен список фигуристок, которые вышли в финал Гран-при России в одиночном катании.
На соревнованиях смогут выступить Аделия Петросян, Анна Фролова (по 36 очков за этапы Гран-при), Алина Горбачева (34), Вероника Яметова (32), Дарья Садкова, Ксения Гущина (по 30), Софья Важнова (26), Софья Акатьева, Софья Муравьева (по 24), Ксения Синицына, Мария Агаева (по 22), Елизавета Куликова (20).
Финал Гран-при России пройдет 13-16 февраля в Новосибирске.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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