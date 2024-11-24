10

Петросян, Фролова, Горбачева, Муравьева, Акатьева вышли в финал Гран-при России

Стал известен список фигуристок, которые вышли в финал Гран-при России в одиночном катании.

На соревнованиях смогут выступить Аделия Петросян, Анна Фролова (по 36 очков за этапы Гран-при), Алина Горбачева (34), Вероника Яметова (32), Дарья Садкова, Ксения Гущина (по 30), Софья Важнова (26), Софья Акатьева, Софья Муравьева (по 24), Ксения Синицына, Мария Агаева (по 22), Елизавета Куликова (20).

Финал Гран-при России пройдет 13-16 февраля в Новосибирске.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoСерия Гран-при России
Анна Фролова
Вероника Яметова
женское катание
logoКсения Синицына
logoАделия Петросян
logoсборная России
Ксения Гущина
logoСофья Муравьева
logoЕлизавета Куликова
Мария Агаева
logoСофья Акатьева
Софья Важнова
Дарья Садкова
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Гран-при России. Общий зачет. Петросян заняла первое место, Фролова – 2-я, Горбачева – 3-я, Акатьева – 8-я, Муравьева – 9-я
7646 минут назад
Результаты «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: команда Петросян лидирует, команда Дикиджи – 2-я, команда Фроловой – 3-я
8918 ноября, 11:10
Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Петросян лидирует после короткой программы, Садкова – 2-я, Гущина – 3-я, Синицына – 8-я
74816 ноября, 11:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Алина Горбачева: «Есть желание выиграть чемпионат России, я буду стремиться к этому»
4 минуты назад
Софья Важнова: «У меня была цель на сезон – попасть на пьедестал Гран-при России. Когда поняла, что я третья, заплакала от счастья»
13 минут назад
Вероника Яметова: «У меня 5 подряд вторых мест на Гран-при, хотелось бы где-то и первое взять. Главное, что не ниже»
327 минут назад
Горбачева о победе на Гран-при: «Когда делаешь четверной сальхов – это как будто тебе дали батарейку, катаешься заряженный»
134 минуты назад
Гран-при России. Общий зачет. Петросян заняла первое место, Фролова – 2-я, Горбачева – 3-я, Акатьева – 8-я, Муравьева – 9-я
7646 минут назад
Гран-при России. «Невский лед». Дикиджи, Лутфуллин, Алиев, Мозалев, Гуменник выйдут на лед с произвольными программами
429сегодня, 11:58Live
⚡ Гран-при России. «Невский лед». Горбачева победила, Яметова – 2-я, Важнова – 3-я, Муравьева – 4-я, Акатьева – 5-я
1268сегодня, 11:47
Горбачева исполнила четверной сальхов на этапе Гран-при в Петербурге
16сегодня, 11:41
Софья Муравьева: «Я чувствую себя в форме. Отпустила ситуацию, но все равно остается хвост, который тянет, когда что-то не получается»
87сегодня, 09:01
Гран-при Китая. Гленн, Сато, Губанова, Гиньяр и Фаббри, Хазе и Володин, Дэвис и Смолкин выступили с показательными номерами
11сегодня, 09:00
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок Варшавы. Самойлов, Франджипани, Шмуратко, Экономидес, Наумов представят произвольные программы
сегодня, 11:10
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс победила, Куракова – 2-я, Пиредда – 3-я
2вчера, 19:47
Александра Бойкова: «Когда мы переезжали из Санкт-Петербурга в Москву, оба ехали на машине. Разогналась до 190 км/ч»
17вчера, 15:54
Кубок Варшавы. Самойлов лидирует после короткой программы, Франджипани – 2-й, Шмуратко – 3-й
вчера, 15:23
Стеллато-Дудек и Дешам, Хазе и Володин, Миура и Кихара, Метелкина и Берулава вышли в финал Гран-при
2вчера, 14:24
Кубок Варшавы. Медланд-Спенс лидирует после короткой программы, Шильд – 2-я, Пеццетта – 3-я, Куракова – 4-я
122 ноября, 18:08
«Я влюбилась в этих созданий». Ринка Ватанабе о том, что коллекционирует предметы, изображающие гигантских изоподов
622 ноября, 11:38
В России не планируют объединять федерации фигурного катания и конькобежного спорта
520 ноября, 10:24
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартовал в октябре в Магнитогорске, ЧР пройдет в декабре в Омске
19818 ноября, 09:00
Расписание «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: старт в октябре на Гран-при и финал на челленджах в марте
218 ноября, 09:00