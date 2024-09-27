Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске
Стало известно расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025.
Турнир пройдет с 19 по 22 декабря в Омске.
Чемпионат России по фигурному катанию-2025
Омск
Расписание трансляций
19 декабря, четверг
Танцы на льду, ритм-танец
10:00
Пары, короткая программа
12:30
Мужчины, короткая программа
15:30
20 декабря, пятница
Танцы на льду, произвольный танец
10:15
Пары, произвольная программа
13:00
Женщины, короткая программа
15:30
21 декабря, суббота
Мужчины, произвольная программа
11:45
Женщины, произвольная программа
15:00
22 декабря, воскресенье
Показательные выступления
10:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Информация о трансляциях будет добавлена позже.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс
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