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Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске

Стало известно расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025.

Турнир пройдет с 19 по 22 декабря в Омске.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025

Омск

Расписание трансляций

19 декабря, четверг

Танцы на льду, ритм-танец

10:00

Пары, короткая программа

12:30

Мужчины, короткая программа

15:30

20 декабря, пятница

Танцы на льду, произвольный танец

10:15

Пары, произвольная программа

13:00

Женщины, короткая программа

15:30

21 декабря, суббота

Мужчины, произвольная программа

11:45

Женщины, произвольная программа

15:00

22 декабря, воскресенье

Показательные выступления

10:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Информация о трансляциях будет добавлена позже.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс
logoсборная России
танцы на льду
logoчемпионат России
пары
мужское катание
женское катание
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