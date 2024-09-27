Расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025 в Омске

Стало известно расписание чемпионата России по фигурному катанию-2025.

Турнир пройдет с 19 по 22 декабря в Омске.

Чемпионат России по фигурному катанию-2025

Омск

Расписание трансляций

19 декабря, четверг

Танцы на льду, ритм-танец

10:00

Пары, короткая программа

12:30

Мужчины, короткая программа

15:30

20 декабря, пятница

Танцы на льду, произвольный танец

10:15

Пары, произвольная программа

13:00

Женщины, короткая программа

15:30

21 декабря, суббота

Мужчины, произвольная программа

11:45

Женщины, произвольная программа

15:00

22 декабря, воскресенье

Показательные выступления

10:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Информация о трансляциях будет добавлена позже.