«Ну что, заключительный тренировочный день, и до встречи в Омске». Глейхенгауз снял видео с Тутберидзе и Дудаковым перед поездкой на чемпионат России
Даниил Глейхенгауз опубликовал видео с Тутберидзе и Дудаковым.
«Ну что, заключительный тренировочный день, и до встречи в Омске. А вот и Сергей Викторович, которого вы так долго ждали», – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе.
В Омске с 19 по 22 декабря пройдет чемпионат России по фигурному катанию.
В текущем сезоне Этери Тутберидзе не присутствовала ни на одном этапе Гран-при России.
Тутберидзе опять игнорирует Гран-при России, хотя все ее лидеры там. А что для Этери важнее?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Глейхенгауза
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