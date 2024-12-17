«Ну что, заключительный тренировочный день, и до встречи в Омске». Глейхенгауз снял видео с Тутберидзе и Дудаковым перед поездкой на чемпионат России

Даниил Глейхенгауз опубликовал видео с Тутберидзе и Дудаковым.

«Ну что, заключительный тренировочный день, и до встречи в Омске. А вот и Сергей Викторович, которого вы так долго ждали», – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе.

В Омске с 19 по 22 декабря пройдет чемпионат России по фигурному катанию.

В текущем сезоне Этери Тутберидзе не присутствовала ни на одном этапе Гран-при России.

Тутберидзе опять игнорирует Гран-при России, хотя все ее лидеры там. А что для Этери важнее?