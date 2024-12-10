Тутберидзе о контенте Мозалева: «Финальное решение пока не приняли с короткой программой. Будем дальше смотреть»

Этери Тутберидзе высказалась о контенте Андрея Мозалева в короткой программе.

Сегодня фигурист выступил на контрольных прокатах группы Тутберидзе.

Даниил Глейхенгауз : Попробовали откатать короткую программу с двумя четверными прыжками. Надо принять решение перед чемпионатом России, какой контент [Мозалеву ] катать. Пока убедились, что тот контент, который катали в течение сезона, более подходящий.

Тутберидзе : Короткой программой нельзя выиграть, но можно проиграть. Конечно, надо катать короткую программу чисто. Скорее, чаша весов склонилась к каскаду 3-3. Да?

Мозалев : Я все равно бы откатал на чемпионате России с двумя четверными, все‑таки самый главный старт.

Тутберидзе : Тогда сейчас мы уже ни за что не боремся.

Мозалев : Лучше здесь все оставить, чем на чемпионате России.

Тутберидзе : Лучше, конечно, здесь оставить. Финальное решение пока не приняли с короткой программой. Будем дальше смотреть. Конечно, хотелось выйти на чемпионат России с двумя четверными. Но мне кажется, Андрей в себе не уверен. Или уверен? Говорит, что уверен.