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Тутберидзе о контенте Мозалева: «Финальное решение пока не приняли с короткой программой. Будем дальше смотреть»

Этери Тутберидзе высказалась о контенте Андрея Мозалева в короткой программе.

Сегодня фигурист выступил на контрольных прокатах группы Тутберидзе.

Даниил Глейхенгауз: Попробовали откатать короткую программу с двумя четверными прыжками. Надо принять решение перед чемпионатом России, какой контент [Мозалеву] катать. Пока убедились, что тот контент, который катали в течение сезона, более подходящий.

Тутберидзе: Короткой программой нельзя выиграть, но можно проиграть. Конечно, надо катать короткую программу чисто. Скорее, чаша весов склонилась к каскаду 3-3. Да?

Мозалев: Я все равно бы откатал на чемпионате России с двумя четверными, все‑таки самый главный старт.

Тутберидзе: Тогда сейчас мы уже ни за что не боремся.

Мозалев: Лучше здесь все оставить, чем на чемпионате России.

Тутберидзе: Лучше, конечно, здесь оставить. Финальное решение пока не приняли с короткой программой. Будем дальше смотреть. Конечно, хотелось выйти на чемпионат России с двумя четверными. Но мне кажется, Андрей в себе не уверен. Или уверен? Говорит, что уверен.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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мужское катание
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