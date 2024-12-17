«Я два ###### года терпела». Косторная и Куница рассказали о конфликтах на льду

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница , выступающие в паре, высказались о ссорах и конфликтах на льду.

В фильме «Параллельное вращение» на канале Winline опубликовали фрагменты с тренировок дуэта. В частности, на одной из них Косторная разозлилась на Куницу: «Выбесил меня! Я два года терпела. Я два ###### года терпела! Я не могу больше общаться с этим человеком. Он не устраивает меня на льду как спортсмен».

Куница: Вместе тренироваться сложно – понятно, иногда надоедаете друг другу. Просто все бесит, абсолютно все. Сложно. Ну а кто сказал, что легко будет? Мы понимали это. Сразу понимали все риски, и очень часто то, что происходит на тренировках, это 100% на эмоциях.

Косторная: Видимо, я в какой-то момент не подрассчитала свои силы, а сейчас уже поздно что-то менять. И поэтому происходят ссоры и конфликты.

Куница: В такие моменты я стараюсь просто вообще не слушать, что происходит, что она может говорить. Стараюсь быть спокойнее, потому что если еще я че-то начинаю говорить, обычно просто происходит так (руками изображает взрыв – Спортс’’).

Косторная : Поначалу вот действительно все проходят торг, депрессию, принятие и так далее. Но пока до стадии принятия мы не дошли. А стадия разочарования происходит.

Я знаю, что мои слова иногда его обижают. Но он в свою очередь знает, что я говорю их не потому, что я хочу его обидеть, а потому, что я действительно хочу лучшего. Но мы стараемся все-таки... Дом – это дом, лед – это лед. Дома льда нет.