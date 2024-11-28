Косторная и Куница выступят в шоу Плющенко «Щелкунчик» на Дальнем Востоке

Алена Косторная и Георгий Куница выступят в шоу Плющенко на Дальнем Востоке.

Шоу «Щелкунчик» пройдет 21 декабря в Хабаровске, 22-го – во Владивостоке.

Также у фигуристов запланировано выступление в Глазове (7 декабря) и Перми (4 января).

Ранее Косторная сообщила, что они с Куницей пропустят два ближайших соревновательных сезона.