Косторная и Куница выступят в шоу Плющенко «Щелкунчик» на Дальнем Востоке
Алена Косторная и Георгий Куница выступят в шоу Плющенко на Дальнем Востоке.
Шоу «Щелкунчик» пройдет 21 декабря в Хабаровске, 22-го – во Владивостоке.
Также у фигуристов запланировано выступление в Глазове (7 декабря) и Перми (4 января).
Ранее Косторная сообщила, что они с Куницей пропустят два ближайших соревновательных сезона.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: страница Алены Косторной
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