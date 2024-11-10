Екатерина Боброва: «Если Косторная и Куница захотят, то обязательно вернутся после паузы»
Боброва оценила шансы Косторной и Куницы вернуться в спорт после паузы.
Ранее Алена Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, объявили о пропуске двух предстоящих сезонов в связи с личными обстоятельствами.
– Насколько реально им будет вернуться после такой паузы?
– Я очень хорошо знаю Алену и Гошу, мы с ними вместе работаем. Могу сказать одно: если они захотят, то обязательно вернутся после паузы, – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Екатерина Боброва.
Хоп – и Косторная уже комментатор: говорит обо всем, кроме причин двухлетней паузы
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sport24
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