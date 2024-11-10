Екатерина Боброва: «Если Косторная и Куница захотят, то обязательно вернутся после паузы»

Боброва оценила шансы Косторной и Куницы вернуться в спорт после паузы.

Ранее Алена Косторная и Георгий Куница , выступающие в парном катании, объявили о пропуске двух предстоящих сезонов в связи с личными обстоятельствами.

– Насколько реально им будет вернуться после такой паузы?

– Я очень хорошо знаю Алену и Гошу, мы с ними вместе работаем. Могу сказать одно: если они захотят, то обязательно вернутся после паузы, – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Екатерина Боброва .

Хоп – и Косторная уже комментатор: говорит обо всем, кроме причин двухлетней паузы