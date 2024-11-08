Хоп – и Косторная уже комментатор: говорит обо всем, кроме причин двухлетней паузы

Алена Косторная объявила, что они с мужем и партнером Георгием Куницей пропустят два сезона по «простым и понятным» причинам. Правда, конкретными объяснениями не уважила.

Зато продолжает тренировать и выступать в шоу, а теперь попробовала себя в новой роли – комментатора. Вместе с Линой Федоровой разбирала в эфире Okko прокаты девушек на Гран-при Японии.

Но часто эфир походил на интервью Алены. Что же она рассказала о себе?

Косторная не любит врать. Поэтому молчит?

Я решила, что сразу озвучу и сроки, и практически все, чем буду тянуть до последнего. Я не люблю так делать. И врать своим болельщикам я тоже не люблю. Поэтому да, пропускаем два года.

Не заканчиваем, планируем возвращение. И даже если это сейчас кажется чем-то не особо реальным, то мы попробуем, мы вернемся. Не важно – с каких позиций и на каких позициях, но мы хотя бы попробуем. А что из этого получится, мы узнаем чуть позже.

Ого, наше судейство жестче, чем на международке

В России всегда очень высока конкуренция, и от нее, к сожалению, ни в одном виде не уйти. И мне почему-то очень «везет», что я всегда попадаю на самый пик этой конкуренции в том или ином виде. Вот как-то так складывается.

Это как раз очень сильно мотивирует двигаться, улучшаться. Но хочется все-таки отметить, что намного все строже в России в плане судейства. То, что я вижу на этапах, и то, что мы условно получили – рекомендации на тех же контрольных прокатах – они, конечно же, максимально разнятся.

Косторная разнесла судейство после дебюта в парах – все по делу?

То, что иногда засчитывается на международной арене, в России спуску вообще с этого не дают. Буквально любое пошатывание, минимальное на выездах с прыжков, с выбросов – тут же хорошие жирненькие минусы. А на международной арене чуть-чуть лояльней, больше поддерживают спортсменов.

Ну, оно и к лучшему. Потому что когда-нибудь, когда мы выйдем, у нас все будет идеально выверено, четенько, точненько. И никакая поддержка особо уже не нужна будет.

Алена «как никто другой знает», как начинать сначала

Алиса Лью каталась очень нежно, очень красиво. Мне понравилось. Я в принципе за нее очень сильно болею, потому что сложно начинать сначала. Я как никто другой знаю, что это такое.

Когда я чувствую внутреннюю уверенность, что если попробовать, то должно получиться… и пока эта уверенность не угасла, я сторонник того, чтобы пробовать. Всегда лучше попробовать, даже если не получится, чем потом жалеть о том, что не получилось.

У Косторной ни одного полноценного сезона за карьеру – срывается уже шестой! Ну как так?

Оказывается, Косторную зря хвалили – тормозили ее прогресс

В одиночном с компонентами мне было чуть-чуть попроще. Только под конец одиночной карьеры я начала ходить в зал, включать музыку для программы и перед зеркалом делать каждый шаг, каждое движение, взмах руки, поворот головы. Начинаю смотреть в зеркало: а как в этот момент остальное тело двигается, а что происходит?

Если бы я начала заниматься этим раньше, наверное, могла бы достичь еще большего. Возможно, если бы этого (разговоров о природном таланте) не было, я бы пораньше начала задумываться, что можно было и получше.

В произвольной не хватает дыхалки, но почему-то все идет мимо в короткой

Мне короткую всегда намного тяжелее катать, чем произвольную. Об этом знают все мои тренеры. Для меня действительно была проблема собрать каскад во второй половине короткой программы.

В произвольной я еду очень уставшая, не в ногах, уже дыхалки нет, все – кошмар, думаешь, что сейчас умрешь, но идешь и прыгаешь. А в короткой вроде бы все хорошо – ноги не уставшие, дыхалка есть, сила, ты идешь в каскад – и просто мимо, не туда. Не знаю, как это срабатывало.

Может быть, в произвольной вся концентрация распределяется по элементам, а в короткой ты фокусируешься на конкретном элементе. То же самое, что вот ты идешь, а рядом лужа, и ты думаешь: главное, в нее не упасть. И, естественно, ты в нее падаешь.

Косторная – ужасный перфекционист, поэтому идеального проката еще не было

За последнее время я еще больше полюбила соревнования. Даже если по моему лицу было видно, что я очень сильно чем-то недовольна или расстроена. В конечном счете, я получаю большое удовольствие только от того, что нахожусь на соревнованиях, показываю нашу работу. А тем более если она оценена.

А если уж и мне самой понравилось то, как мы откатали, как мы выглядели, как мы показывали наши программы, были вовлечены в образ, музыку – то это вдвойне воодушевляющие и вдохновляющие эмоции на дальнейшие тренировки.

Так, чтобы все сошлось, не было ни разу. Я очень требовательна к себе и очень требовательна к людям, которые находятся и работают рядом со мной. Это ужасный перфекционизм, не могу от него избавиться. А надо ли?

Надо пробовать новые образы, но самой Алене сейчас по душе один стиль

Я всегда за то, чтобы пробовать что-то новое. Не люблю придерживаться одного стиля, каким бы он выигрышным и красивым ни смотрелся, я за то, чтобы пробовать. Не попробуешь – не узнаешь.

Что касается шоу, то у Яны Александровны (Рудковской) всегда очень креативная команда, которая сделает абсолютно разные образы, костюмы. Но и со мной всегда советуются, у меня всегда есть выбор, всегда предлагаю что-то свое – и меня всегда в этом плане слушают.

Мне очень нравится «Лебединое озеро». Я очень люблю катать такой балет-балет. В нем как раз можно весь свой перфекционизм выплеснуть: вот если надо носок 40 раз сделать, мы 40 раз будем делать, чтобы было идеально, как на балетной сцене.

Фея Драже мне сейчас очень понравилась – легкий игривый, но при этом тоже балетный образ. Это тоже требует работы над собой – нет такого, что я просто включилась и поехала сразу.

Метит в тренеры – за учеников волнуется больше, чем за себя

Я всегда кричала – именно кричала, даже не говорила – я не буду тренером никогда! Мне хватило трех недель, чтобы поменять свое мнение, и года работы, чтобы понять, что это мое. Я не говорю, что я прямо растворяюсь в своих учениках, нет. Но при этом у меня получается определенные знания донести до спортсмена, чтобы в нужный момент эти знания на подкорке где-то всплыли и дали результат.

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У меня начали появляться спортсмены, и я начала выходить с ними на соревнования. Эмоции не сравнимы ни с чем. Ничего даже близко с тем, как я выхожу на соревнования, и тем, как я переживаю за своих спортсменов, вообще нет. Я настолько сильно переживаю за своих спортсменов, что иногда боюсь это показать, чтобы, не дай бог, не сбить.

Я начала выходить на соревнования, какие-то минимальные результаты стали появляться у девочек, поэтому я поняла, что мне это очень нравится. Я хочу каждый день приходить и давать им больше и больше, чтобы они становились лучше и лучше.

Похвалила американку сравнением с собой

Я переживаю за Изабо Левито, она мимо финала Гран-при, очень жаль. Я очень люблю эту спортсменку.

Когда смотрю на нее, чуть-чуть себя вижу в ее катании. Мне так нравится смотреть, как она катается! Что-то есть в ней цепляющее, завораживающее. И мне очень обидно, что не получилось у нее в этом году.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф