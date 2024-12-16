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Наталья Бестемьянова: «Петросян обязательно надо кататься чисто, чтобы не к чему было придраться. Чтобы приехала и выиграла Олимпиаду»

Бестемьянова считает, что Петросян надо кататься чисто, чтобы выиграть Олимпиаду.

– За кем будете следить в женском одиночном катании?

– В этом сезоне немножко расстраивает некоторая нестабильность Аделии Петросян. Она все-таки была суперстабильна в прошлом году. Но времени до Омска еще немного есть. Все видели, что она творила на разминках на прошедших стартах – четверной флип, четверной тулуп, тройной аксель. Все идеально. Я считаю, что она лидер, к ней тянутся. Но ей обязательно надо кататься чисто, чтобы не к чему было придраться. Чтобы приехала и выиграла Олимпиаду.

За нами следит весь мир – все смотрят наши программы, наше катание, потому что у нас интереснее. У нас творчество. А то, что я вижу там, особенно в парах... Боже, какой ужас. Но к ним мы еще перейдем.

Программы у наших девочек интереснее, и намного. В танцах – две-три максимум интересны. А у нас даже детей смотреть приятно.

– Да и не только на детей. Взять ту же Анну Фролову, то самое «зрелое женское» катание, как окрестил его с легкой руки Александр Жулин.

– Да, это действительно красиво, замечательно, но она вряд ли поедет на Олимпийские игры. Чудесная спортсменка, и я очень за нее рада – она переродилась абсолютно. Но на Олимпийские игры поедет девочка, которая будет прыгать тройной аксель.

Если говорить о конкурентках Петросян, то я все-таки ставила бы на Софью Акатьеву, если та вернет свою форму и сможет прыгать четверной. Мы же помним, как она его прыгала, как и тройной аксель, и два четверных тулупа. Я не могу это забыть. Но она должна войти в форму. А пока она никак не выберется из ямы последствий своей травмы, и не знаю, сможет ли. Но хотела бы верить.

Я люблю Алину Горбачеву – чудесная спортсменка, за которой я наблюдаю с юниорского спорта. И не уверена, что ей стоит вставлять в произвольную программу два четверных тулупа. Надо чисто откататься, это главное.

Что касается Софьи Муравьевой, то в последнее время что-то идет не так. Без тройного акселя ей не выиграть. Вот поэтому чемпионат России будет очень показателен, – сказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
женское катание
logoчемпионат России
logoНаталья Бестемьянова
Алина Горбачева
logoАделия Петросян
logoСофья Муравьева
logoОлимпиада-2026
logoСофья Акатьева
logoсборная России
Анна Фролова
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