Алена Леонова: «На чемпионате России на первое место будут претендовать только Петросян и Горбачева»
Леонова высказалась о борьбе за золото в женском катании на чемпионате России.
Призер ЧМ-2012 считает, что претендовать на победу будут две фигуристки: Аделия Петросян и Алина Горбачева.
«Горбачева, чтобы замахнуться на золото, собирается сделать два четверных, а не один. Ей главное на них настроиться, а тройные она как семечки щелкает.
С моей точки зрения, на первое место в Омске будут претендовать только Петросян и Горбачева. Потому что они владеют четверными.
У Садковой они тоже есть, но она уступает конкуренткам в катании.
Фролова стабильна, свою работу она делает прекрасно, но сложно бороться за самое высокое место без элементов ультра-си. Хотя никогда не знаешь, как выступят соперницы», – сказала Алена Леонова.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ОКР
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