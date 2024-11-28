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Алена Леонова: «На чемпионате России на первое место будут претендовать только Петросян и Горбачева»

Леонова высказалась о борьбе за золото в женском катании на чемпионате России.

Призер ЧМ-2012 считает, что претендовать на победу будут две фигуристки: Аделия Петросян и Алина Горбачева

«Горбачева, чтобы замахнуться на золото, собирается сделать два четверных, а не один. Ей главное на них настроиться, а тройные она как семечки щелкает.

С моей точки зрения, на первое место в Омске будут претендовать только Петросян и Горбачева. Потому что они владеют четверными.

У Садковой они тоже есть, но она уступает конкуренткам в катании.

Фролова стабильна, свою работу она делает прекрасно, но сложно бороться за самое высокое место без элементов ультра-си. Хотя никогда не знаешь, как выступят соперницы», – сказала Алена Леонова

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Омске с 19 по 22 декабря. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ОКР
logoАделия Петросян
Алина Горбачева
logoАлена Леонова
Анна Фролова
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Дарья Садкова
женское катание
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