Татьяна Навка высказалась об Илье Авербухе как «Карабасе-Барабасе» в ледовых шоу.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Навка рассказала, в частности, о том, как начинала делать свои шоу.

– Никаким конкурентом я никому не собиралась становиться. Я не представляла, что это вот так пойдет-пойдет. Конечно, я надеялась. Но было безумно страшно.

Я шла к этому несколько лет. В какой-то момент я поняла, что мне тоже нужно развиваться самой, что-то делать свое. Я поняла, что Илья (Авербух) – и он вправе это делать – выбирает то, что он хочет, и кого он хочет, и рулит, как шахматами. Это правильно, он руководитель.

– Карабас-Барабас?

– Карабас-Барабас, абсолютно. Так как я овен, мне стало это неприятно. Я сказала: а почему меня сюда берут, а туда не берут? Я хочу туда, куда я хочу, а не туда, куда кто-то другой хочет. И решила делать так, как я хочу. Это там, где я есть. Я, конечно, безумно рада этому. Я рада, что я рискнула.

Я очень страшно переживала, стрессовала, когда выходил мой первый спектакль «Руслан и Людмила». Я похудела килограмм на 7, мне снились эти Черноморы, эти Карабасы-Барабасы, эти все ледовые шоу. Я не спала. Я даже на Олимпиаде так не нервничала, как я нервничала первый год.

Главная причина – это развитие. Я понимала, что… ну сколько я еще прокатаюсь у Ильи. Но не буду же я всю жизнь кататься, в любом случае это когда-то закончится. И мне нужно дальше что-то делать. Я очень творческий человек, – рассказала Навка в подкасте «Произвольная программа».