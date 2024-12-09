Навка покажет 14 спектаклей на открытом воздухе в Подмосковье, Авербух – 10. Плющенко и Слуцкая провели по 2

Навка и Авербух покажут ледовые шоу на открытом воздухе в Подмосковье.

Спектакли пройдут в рамках проекта «Зима в Подмосковье», посетить их можно будет бесплатно. Расписание опубликовано на туристическом портале правительства Московской области.

Шоу Татьяны Навки и Петра Чернышева «Новогодний самовар» будет показано 14 раз, представление Ильи Авербуха «Чемпионы» – 10 раз.

7 и 8 декабря в Подмосковье прошли показы спектаклей Ирины Слуцкой, а также Евгения Плющенко.