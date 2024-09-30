  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Оксана Баюл: «Отказалась работать в России, меня все не устраивало. Навка и все спортсмены бегают к Путину, просят у него деньги на проведение шоу, гранты»
25

Оксана Баюл: «Отказалась работать в России, меня все не устраивало. Навка и все спортсмены бегают к Путину, просят у него деньги на проведение шоу, гранты»

Олимпийская чемпионка Оксана Баюл рассказала, что отказалась работать в России.

Баюл выступала за сборную Украины. Она завоевала золото в женском одиночном катании на Играх 1994 года.

«В 2006 году мне предлагали работать с Россией, но я отказалась. Почему отказалась? Потому что меня вообще все не устраивало. Все!

Мы с Ильей Авербухом в тур поехали, а мне деньги в конверте принесли. Я говорю: «Ребят, а как я их через таможню провезу? Вы чего?» Я же не какой-то там человек, который доллары запихивает себе в носки и проходит через таможню.

Меня абсолютно все не устраивало. Я приехала на Красную площадь зимой, а там такой морозняк!

Мне предлагали вместе с Авербухом продюсировать шоу, делать пятое, десятое. Для меня то, что сейчас есть в бизнесе фигурного катания в России... Навка и все спортсмены бегают к Путину, просят у него деньги на проведение шоу, гранты, пятое, десятое.

Кровавые деньги? Для меня – да. Поэтому я и отказалась работать с Россией.

Они периодически набирали меня: «Ну что? Приедешь в «Ледниковый период»?» Я говорю: «Нет, не приеду». Они злились и злились. Но что я могу поделать, если я не хочу выступать в «Ледниковом периоде»? Не хочу!» – сказала Баюл в интервью журналистке Алесе Бацман.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoТатьяна Навка
logoИлья Авербух
logoОксана Баюл
logoсборная Украины
женское катание
деньги
ледовые шоу
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Рудковская о заявке Загитовой на грант в 74,8 млн рублей: «Для масштабного шоу это достаточно скромные деньги»
21128 сентября, 03:33
Светлана Журова: «На кино миллиарды мы тратим, а на шоу замечательной Загитовой – не можем? Вопрос суммы и целесообразности рассмотрят специалисты»
16727 сентября, 17:58
Авербух о заявке Загитовой на грант: «У наших шоу большая социальная направленность. Не надо бросаться на Алину»
9727 сентября, 15:57
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Артур Минчук: «Кадырова и Миронов скатаны, готовимся выступать. Думаю, что они будут на этапах Гран-при России»
6 минут назад
Елена Чайковская: «Комментирование для меня абсолютно не новое дело. Я умею говорить, хотела бы и буду доносить мысли, которые у меня есть»
1731 минуту назад
Муравьева лайкнула запись Парсеговой об участии в шоу Фетисова
6559 минут назадФото
Оксана Баюл: «Пройдя огонь, воду и медные трубы, я не превратилась в какое-то говно, которое уехало в Россию работать и просто сидит и молчит»
14сегодня, 12:09
Евгений Плющенко: «Трофимова, возможно, пропустит этапы Гран-при России. Ей сейчас нельзя тренироваться по решению врачей»
20сегодня, 11:37
Ко всем новостям
Последние новости
Траньков о продлении отстранения: «Было давно понятно, что никаких решений в пользу России принято не будет»
528 сентября, 18:56
Наталья Бестемьянова: «Нам будет очень трудно вернуться, даже самым сильным придется попотеть»
528 сентября, 18:19
Александр Энберт: «Нет никаких предпосылок, которые бы указывали на наше возвращение на международную арену»
28 сентября, 18:08
Ирина Слуцкая: «Прекрасно помню свою первую любовь. Мне было 13 лет, и я сходила с ума от Урманова»
828 сентября, 08:25
Гран-при среди юниоров. Вольфкостин и Царевски лидируют после ритм-танца, Готье и Тьерен – 2-е, Финелли и Буччарелли – 3-и
27 сентября, 10:33