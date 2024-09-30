Оксана Баюл: «Отказалась работать в России, меня все не устраивало. Навка и все спортсмены бегают к Путину, просят у него деньги на проведение шоу, гранты»
Баюл выступала за сборную Украины. Она завоевала золото в женском одиночном катании на Играх 1994 года.
«В 2006 году мне предлагали работать с Россией, но я отказалась. Почему отказалась? Потому что меня вообще все не устраивало. Все!
Мы с Ильей Авербухом в тур поехали, а мне деньги в конверте принесли. Я говорю: «Ребят, а как я их через таможню провезу? Вы чего?» Я же не какой-то там человек, который доллары запихивает себе в носки и проходит через таможню.
Меня абсолютно все не устраивало. Я приехала на Красную площадь зимой, а там такой морозняк!
Мне предлагали вместе с Авербухом продюсировать шоу, делать пятое, десятое. Для меня то, что сейчас есть в бизнесе фигурного катания в России... Навка и все спортсмены бегают к Путину, просят у него деньги на проведение шоу, гранты, пятое, десятое.
Кровавые деньги? Для меня – да. Поэтому я и отказалась работать с Россией.
Они периодически набирали меня: «Ну что? Приедешь в «Ледниковый период»?» Я говорю: «Нет, не приеду». Они злились и злились. Но что я могу поделать, если я не хочу выступать в «Ледниковом периоде»? Не хочу!» – сказала Баюл в интервью журналистке Алесе Бацман.
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