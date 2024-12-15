Алина Загитова провела мастер-класс по фигурному катанию в «Лужниках»
Алина Загитова провела мастер-класс на катке спорткомплекса «Лужники».
Фигуристка показала такие элементы, как елочка, различные варианты фонариков, дуги и кросс-роллы. Загитова помогала участникам и объясняла, как лучше выполнять упражнения.
«У меня ахилл очень плохо растянут, из‑за этого я не могу слишком сильно вниз приседать и долго это делать. Поэтому нужно разминать упражнениями либо просто массировать», – поделилась олимпийская чемпионка.
Одна из участниц мастер‑класса сообщила, что занимается фигурным катанием 50 лет, и продемонстрировала выполнение дуг.
«Ого! Вот это да! Дай бог мне сделать так же когда‑нибудь», – отреагировала Загитова.
Загитова о мастер-классах на катках: «Я всегда за то, чтобы люди пробовали что-то новое в активных видах спорта. Шаг за пределы зоны комфорта – всегда шаг к развитию»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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