Алина Загитова провела мастер-класс по фигурному катанию в «Лужниках»

Алина Загитова провела мастер-класс на катке спорткомплекса «Лужники».

Фигуристка показала такие элементы, как елочка, различные варианты фонариков, дуги и кросс-роллы. Загитова помогала участникам и объясняла, как лучше выполнять упражнения.

«У меня ахилл очень плохо растянут, из‑за этого я не могу слишком сильно вниз приседать и долго это делать. Поэтому нужно разминать упражнениями либо просто массировать», – поделилась олимпийская чемпионка.

Одна из участниц мастер‑класса сообщила, что занимается фигурным катанием 50 лет, и продемонстрировала выполнение дуг.

«Ого! Вот это да! Дай бог мне сделать так же когда‑нибудь», – отреагировала Загитова.

Загитова о мастер-классах на катках: «Я всегда за то, чтобы люди пробовали что-то новое в активных видах спорта. Шаг за пределы зоны комфорта – всегда шаг к развитию»