2

Алина Загитова провела мастер-класс по фигурному катанию в «Лужниках»

Алина Загитова провела мастер-класс на катке спорткомплекса «Лужники».

Фигуристка показала такие элементы, как елочка, различные варианты фонариков, дуги и кросс-роллы. Загитова помогала участникам и объясняла, как лучше выполнять упражнения.

«У меня ахилл очень плохо растянут, из‑за этого я не могу слишком сильно вниз приседать и долго это делать. Поэтому нужно разминать упражнениями либо просто массировать», – поделилась олимпийская чемпионка. 

Одна из участниц мастер‑класса сообщила, что занимается фигурным катанием 50 лет, и продемонстрировала выполнение дуг.

«Ого! Вот это да! Дай бог мне сделать так же когда‑нибудь», – отреагировала Загитова. 

Загитова о мастер-классах на катках: «Я всегда за то, чтобы люди пробовали что-то новое в активных видах спорта. Шаг за пределы зоны комфорта – всегда шаг к развитию»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoАлина Загитова
logoсборная России
женское катание
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Загитова о новогоднем шоу Навки: «Мне предлагали множество интересных проектов, не связанных с фигурным катанием. И все же я сделала выбор в пользу этого шоу»
60сегодня, 09:34
Загитова о мастер-классах на катках: «Я всегда за то, чтобы люди пробовали что-то новое в активных видах спорта. Шаг за пределы зоны комфорта – всегда шаг к развитию»
3512 декабря, 14:45
Алина Загитова: «Я начала носить шапки. Старость это? Скорее всего»
16411 декабря, 06:57Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Татьяна Навка: «Работа над ледовым шоу – это 24 часа в сутки. Я прихожу домой в 12 часов ночи, муж меня ждет, а мне нужно еще поговорить»
3 минуты назад
«Авербух выбирает что хочет, кого хочет, и рулит, как шахматами – Карабас-Барабас, абсолютно. Так как я овен, мне стало это неприятно». Навка о том, как начала делать свои шоу
7 минут назад
Софья Самоделкина победила на чемпионате Казахстана с отрывом в 43 балла
64сегодня, 14:32
Шоу Этери Тутберидзе пройдет в Москве и Санкт-Петербурге в апреле
16сегодня, 13:55
Чок о дизайне костюмов: «Мне очень нравится эта сторона фигурного катания – ты как бы за кадром, но при этом незримо присутствуешь на льду»
1сегодня, 12:05
Чок о произвольном танце: «Не было никаких сомнений по поводу костюмов. Этот стиль в музыке словно не оставляет выбора: Нью-Йорк 20-х и точка»
1сегодня, 11:46
Лозон о произвольном Чок и Бейтса: «Судьи сказали, что хотят увидеть от Мэдисон и Эвана просто танец – без спецэффектов и навороченного сюжета»
6сегодня, 11:23
Павел Дрозд: «По итогам Гран-при мы с тренерским штабом проделали большую работу, постарались учесть все пожелания и комментарии»
5сегодня, 10:56
Тарасова об опросе ВЦИОМ: «Дальше фигурное катание может обогнать футбол. Сейчас мы объективно вторые после хоккея»
87сегодня, 10:07
Загитова о новогоднем шоу Навки: «Мне предлагали множество интересных проектов, не связанных с фигурным катанием. И все же я сделала выбор в пользу этого шоу»
60сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Чернышенко о возможном допуске фигуристов на Олимпиаду-2026: «Мы бы все хотели этого, конечно»
212 декабря, 13:24
Тутберидзе о контенте Мозалева: «Финальное решение пока не приняли с короткой программой. Будем дальше смотреть»
2810 декабря, 19:22
Катарина Гербольдт: «Соколовская научила меня любить учеников как своих детей – это очень редкое качество у тренеров»
510 декабря, 15:13
Тарасова поздравила Соколовскую с 59-летием: «Хотела бы пожелать здоровья ей, ее семье и маме. А также успехов ее ученикам»
510 декабря, 15:01
Илья Малинин: «Футбольный мяч всегда был у меня с собой с первых соревнований, теперь он талисман. Использую его для разминки, чтобы разогреть ноги»
10 декабря, 10:17
Алексей Ягудин: «Радостно, когда есть возможность выступать на открытых площадках. Мне нравятся такие катки, это романтика»
67 декабря, 17:06
Golden Spin. Щетинина и Возняк победили в парах, Чан и Хоу – 2-е, Шин и Надь – 3-и
17 декабря, 12:35
«Лига чемпионов». Команда Алиева выиграла конкурс капитанов, команда Кондратюка – 2-я, команда Семененко – 3-я
57 декабря, 10:00
Golden Spin. Чан и Хоу выиграли короткую программу, Щетинина и Возняк – 2-е, Шин и Надь – 3-и
6 декабря, 17:14
Кубок Москвы. КМС. Колесников одержал победу, Толчинский – 2-й, Малышев – 3-й
25 декабря, 19:22
Рекомендуем