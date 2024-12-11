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Алина Загитова: «Я начала носить шапки. Старость это? Скорее всего»

Алина Загитова пошутила насчет своей старости.

«Новости дня. В общем, я начала носить патчи, потому что у меня жесткие недосыпы и синяки под глазами.

И я начала носить шапки. Старость это? Скорее всего. Вот такие новости», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
женское катание
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