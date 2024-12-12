Загитова о мастер-классах на катках: «Я всегда за то, чтобы люди пробовали что-то новое в активных видах спорта. Шаг за пределы зоны комфорта – всегда шаг к развитию»

Алина Загитова назвала шаги за пределы зоны комфорта шагами к развитию.

Как сообщила пресс-служба Московского спорта, 15 декабря олимпийская чемпионка по фигурному катанию проведет открытый мастер-класс на катке спорткомплекса «Лужники».

«Я всегда за то, чтобы люди пробовали что-то новое в активных видах спорта, шаг за пределы зоны комфорта – это всегда шаг к развитию. Фигурное катание – это уникальная возможность испытать новые ощущения, почувствовать свою силу, гибкость и гармонию с телом. И безусловно, это заряд позитивных эмоций и новый способ для самовыражения.

Даже если участники никогда не стояли на льду, на нашем мастер-классе можно будет освоить базовые навыки скольжения, остановки, поворотов. А также основы безопасного катания», – приводит слова Загитовой пресс-служба.

Мастер-класс начнется в 16:00 и будет бесплатным для всех желающих. Мероприятие станет частью проекта «Зима в Москве», организованного столичным департаментом спорта.

«Зима в Москве» включает серию из 10 мастер-классов с участием профессиональных фигуристов. Уроки будут проходить каждую субботу и воскресенье на центральных катках столицы, давая москвичам возможность освоить базовые элементы фигурного катания и усовершенствовать свои навыки.