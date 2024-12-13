Николай Угожаев исполнил на тренировке каскад из четверного лутца и четверного тулупа
Николай Угожаев показал, как прыгает каскад из двух четверных.
Фигурист исполнил на тренировке каскад из четверного лутца и четверного тулупа. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Угожаева
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