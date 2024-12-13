Николай Угожаев исполнил на тренировке каскад из четверного лутца и четверного тулупа

Николай Угожаев показал, как прыгает каскад из двух четверных.

Фигурист исполнил на тренировке каскад из четверного лутца и четверного тулупа. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале. «Высокий, красивый, худой – пазлы сошлись». Новичок сезона разгромил звезд модным номером