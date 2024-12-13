Максим Траньков: «Если Петросян будет кататься на международных турнирах так же, как на российских стартах, то она будет конкурентной»

Траньков назвал фигуристов, которые могли бы представить Россию на Олимпиаде.

«У мужчин сейчас очень высокая конкуренция. У Кондратюка есть преимущество, что он участник олимпийских игр и призер Олимпиады, чемпион Европы. Есть молодой Дикиджи, который делает классный контент.

Есть еще Угожаев, Женя Семененко с участием в Олимпиаде. У мужчин есть пять-шесть человек, которые могут отобраться на Олимпийские игры. Но думаю, поедет тот, кто выиграет на чемпионате России. У кого-то опыт, у кого-то технические прыжки есть.

Сейчас бы смогли выступить на Олимпиаде и международных стартах те, у кого уже есть опыт Олимпийских игр, это Мишина – Галлямов, Бойкова – Козловский. Девчонки у нас в последние годы очень сильные.

Если брать лидера нынешнего сезона, то Аделия Петросян . Просто она не выступала на взрослых международных турнирах, поэтому сложно говорить. Если она будет кататься так же, как на российских стартах, то и на международных соревнованиях будет конкурентной», – сказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков .