Ирина Роднина: «Сможет ли Валиева бороться за золотые медали Олимпиад? Все зависит от нее»

Ирина Роднина: от Валиевой зависит, сможет ли она побороться за золото ОИ.

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила шансы Камилы Валиевой побороться в будущем за медали Олимпийских игр.

Фигуристка Валиева была дисквалифицирована на четыре года за допинг, срок ее отстранения завершится в декабре 2025 года. С 25 октября она официально может тренироваться.

В конце октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство об отмене или повторном рассмотрении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговому делу Валиевой.

«CAS же не просто все это решил, а на основании чего-то. Любой суд имеет какую-то информацию. Наверное, все совместив, приняли такое решение. Сможет ли она бороться за золотые медали Олимпиад? Все зависит от нее. У нас может быть разное мнение, но все зависит от нее», – сказала депутат Госдумы Роднина.

