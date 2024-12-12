«Лига чемпионов». 1-й челлендж. Алиев прыгнул самый длинный каскад, Кондратюк набрал максимум баллов за минуту, у Шевченко и Ежлова – самое продолжительное вращение

Алиев, Кондратюк, Шевченко и Ежлов показали лучшие результаты в челлендже «ЛЧ».

«Лига чемпионов» – виртуальный турнир, где фигуристы из шести команд набирают очки за участие в соревнованиях и различных вызовах на протяжении всего сезона. Общий призовой фонд составляет 20 млн рублей.

12 декабря стали известны оценки за первый командный челлендж, который состоял из трех заданий: самый длинный каскад; наибольшее количество баллов за одну минуту; самое продолжительное вращение. В каждом виде были представлены по 6 участников, видео с их выступлениями были опубликованы ранее.

Больше всего очков в данном челлендже набрали «Забайкальские манулы» (24), далее идут «Дальневосточные леопарды» (20), «Амурские тигры» (16), «Тихоокеанские сивучи» (12), «Байкальские нерпы» (8), «Алтайские аргали» (4).

«Лига чемпионов» по фигурному катанию

Первый командный челлендж

Самый длинный каскад

1. Дмитрий Алиев («Манулы») – 88,08 (6 командных баллов)

2. Евгений Семененко («Тигры») – 73,90 (5)

3. Артур Даниелян («Сивучи») – 72,92 (4)

4. Софья Муравьева («Леопарды») – 63,57 (3)

5. Макар Игнатов («Аргали») – 55,80 (2)

6. Глеб Лутфуллин («Нерпы») – 50,97 (1)

Максимальное количество баллов за минуту

1. Марк Кондратюк («Нерпы») – 99,20 (6)

2. Петр Гуменник («Аргали») – 93,73 (5)

3. Владислав Дикиджи («Леопарды») – 86,52 (4)

4. Николай Угожаев («Сивучи») – 83,72 (3)

5. Григорий Федоров («Манулы») – 68,97 (2)

6. Иван Попов («Тигры») – 63,94 (1)

Самое продолжительное вращение

1. Софья Шевченко – Андрей Ежлов («Леопарды») – 4,05 (6)

2. Александра Прокопец — Александр Васькович («Манулы») – 3,40 (5)

3. Елизавета Шичина — Павел Дрозд («Тигры») – 3,12 (4)

4. Василиса Кагановская – Максим Некрасов («Сивучи») – 2,34 (3)

5. Юлия Чуркина – Борис Фролов («Нерпы») – 2,22 (2)

6. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев («Аргали») – 2,03 (1)

Судейские протоколы по итогам челленджа можно посмотреть здесь .

Результаты «Лиги чемпионов» по фигурному катанию: команда Галлямова лидирует, команда Алиева – 2-я, команда Савосина – 3-я

Составы команд фигурной «Лиги чемпионов»: Петросян, Мишина и Галлямов – за «Сивучей», Семененко – за «Тигров», Степанова и Букин – за «Нерп»