Валиева приступила к полноценным тренировкам в группе Соколовской

Камила Валиева приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской на «Навка Арене».
Фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за допинг, срок ее отстранения завершится в декабре 2025 года. С 25 октября она официально может тренироваться.
«Камила вышла на полноценные тренировки в группе Светланы Соколовской. Когда доступ был открыт, она вышла», – сообщила олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
