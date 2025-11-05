Валиева приступила к полноценным тренировкам в группе Соколовской

Валиева начала полноценно тренироваться под руководством Соколовской.

Камила Валиева приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской на «Навка Арене».

Фигуристка была дисквалифицирована на четыре года за допинг, срок ее отстранения завершится в декабре 2025 года. С 25 октября она официально может тренироваться.

«Камила вышла на полноценные тренировки в группе Светланы Соколовской. Когда доступ был открыт, она вышла», – сообщила олимпийская чемпионка Татьяна Навка .

