Ирина Роднина: «Фигурное катание перешло на всякие шоу. Народу уже тяжело разобрать, где шоу, а где соревнование»

Ирина Роднина объяснила, почему хоккей опередил фигурное катание в опросе ВЦИОМ.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 27% опрошенных россиян считают хоккей национальным видом спорта. Вторую строчку разделили футбол и фигурное катание (по 9%).

«Меня ничего не удивляет. Мы видим регулярно чемпионат КХЛ, это интересный вид спорта. А фигурное катание перешло на всякие шоу. Народу уже тяжело разобрать, где шоу, а где соревнование.

На соревнованиях выступают спортсмены, которых мы мало знаем. Мы радуемся на Олимпиаде четвертым местам и всем рассказываем, что у нас бронза с отливом золота. Что вам не нравится?» – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина .