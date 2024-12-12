Ирина Роднина: «Фигурное катание перешло на всякие шоу. Народу уже тяжело разобрать, где шоу, а где соревнование»
Ирина Роднина объяснила, почему хоккей опередил фигурное катание в опросе ВЦИОМ.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 27% опрошенных россиян считают хоккей национальным видом спорта. Вторую строчку разделили футбол и фигурное катание (по 9%).
«Меня ничего не удивляет. Мы видим регулярно чемпионат КХЛ, это интересный вид спорта. А фигурное катание перешло на всякие шоу. Народу уже тяжело разобрать, где шоу, а где соревнование.
На соревнованиях выступают спортсмены, которых мы мало знаем. Мы радуемся на Олимпиаде четвертым местам и всем рассказываем, что у нас бронза с отливом золота. Что вам не нравится?» – сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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