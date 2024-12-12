Роман Ротенберг: «СКА-Арена» – лучший дворец мира. Мы собрали документы всех арен в мире – все изучили в Детройте, в Нью-Йорке, в Германии. В него вложены все наши возможности»
Сегодня на этой ледовой арене в Санкт-Петербурге стартовал Кубок Первого канала по хоккею.
«Мы находимся в лучшем дворце мира – на «СКА-Арене». В него вложены не только финансы, но и все наши возможности.
Когда разрабатывалось техническое задание, наши коллеги летали по всему миру. Мы собрали документы всех арен в мире, прорабатывали это очень детально.
Арены в Детройте, в Нью-Йорке, в Германии и во всех странах Европы – мы все изучили. Поэтому можно говорить, что это лучшая арена в мире», – сказал главный тренер «России 25» Роман Ротенберг на пресс-конференции.
Ротенберг о сотрудничестве ФХР с ОАЭ: «Хотим пригласить лучшие клубы НХЛ и сборную Канады в Дубай. Совместными усилиями можно добиться проведения таких игр»
«Россия 25» два года заменяет настоящую сборную России. Зачем?
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