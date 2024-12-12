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Наталья Бестемьянова: «Фигурное катание любит вся Россия. В последнее время оно довольно популярно и сравнимо с хоккеем»

Наталья Бестемьянова сравнила фигурное катание и хоккей по популярности.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта. Вторую строчку разделили футбол и фигурное катание (по 9%).

«Мне кажется, фигурное катание в последнее время довольно популярно и сравнимо с хоккеем. Национальный вид спорта – правильное название. Фигурное катание любит вся Россия. Все смотрят по телевизору и мечтают двигаться так же, как профессиональные спортсмены.

Кроме того, появились шоу, в которых и любители показывают себя в нашем виде спорта. Это создает впечатление, что каждый может научиться делать это, и все больше появляется желающих. Поэтому фигурное катание определенно наш национальный вид спорта», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoНаталья Бестемьянова
ледовые шоу
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