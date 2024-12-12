Наталья Бестемьянова: «Фигурное катание любит вся Россия. В последнее время оно довольно популярно и сравнимо с хоккеем»
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 27% россиян считают хоккей национальным видом спорта. Вторую строчку разделили футбол и фигурное катание (по 9%).
«Мне кажется, фигурное катание в последнее время довольно популярно и сравнимо с хоккеем. Национальный вид спорта – правильное название. Фигурное катание любит вся Россия. Все смотрят по телевизору и мечтают двигаться так же, как профессиональные спортсмены.
Кроме того, появились шоу, в которых и любители показывают себя в нашем виде спорта. Это создает впечатление, что каждый может научиться делать это, и все больше появляется желающих. Поэтому фигурное катание определенно наш национальный вид спорта», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий