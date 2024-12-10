Департамент труда и соцзащиты Москвы закупил билеты на шоу Навки «Щелкунчик»
Департамент Москвы закупил билеты на шоу Татьяны Навки почти на 16 млн рублей.
Об этом сообщается на сайте единой информационной системы закупок (ЕИС).
В частности, департамент труда и социальной защиты населения города Москвы закупил билеты на ледовое шоу «Щелкунчик» на 15 999 850 рублей.
Также соответствующую закупку провели Беговой район (на 1 056 000 рублей), Академический район (800 000), Дмитровский район (484 000), Раменки – (450 000), Бескудниковский район (300 000), Фили-Давыдково (182 000).
Общая сумма из размещенных сейчас на портале госзакупок – 19,271 млн рублей, всего 5912 билетов.
Шоу «Щелкунчик» будет проходить в московском «Мегаспорте» с 20 декабря по 12 января.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ЕИС Закупки
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