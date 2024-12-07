Загитова о Кубке Первого канала: «Было очень интересно, ярко и эмоционально. Все выдали свой максимум, за что им огромное спасибо»
Алина Загитова назвала ярким и интересным Кубок Первого канала среди юниоров.
Турнир прошел сегодня в Москве. Команда Александры Трусовой победила команду Анны Щербаковой со счетом 85:84.
«Было очень интересно, очень ярко и очень эмоционально. Совсем скоро выйдет влог с турнира Кубка Первого канала по юниорам. Все огромные молодцы, все выдали свой максимум, за что мы говорим им огромное спасибо.
Ну а я пошла, немного отдохну. И совсем скоро мы с вами увидимся на чемпионате России по фигурному катанию», – сказала олимпийская чемпионка Загитова на видео для телеграм-канала.
Чемпионат России пройдет в Омске с 19 по 22 декабря.
Загитова – ковбой, Медведева – ведущая, Кондратюк с Трусовой. Это еще один Кубок Первого канала!
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Алины Загитовой
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