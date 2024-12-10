«Я – та самая крыса в команде». Загитова записала влог о Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка Алина Загитова записала влог о Кубке Первого канала среди юниоров.

Соревнования проходили 7 декабря в Москве. Загитова пообщалась с участниками команд и их наставниками – Анной Щербаковой и Александрой Игнатовой (Трусовой).

«Я – та самая крыса в команде», – сказала Загитова перед переходом от одной команды к другой.

Загитова – ковбой, Медведева – ведущая, Кондратюк с Трусовой. Это еще один Кубок Первого канала!