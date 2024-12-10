«Я – та самая крыса в команде». Загитова записала влог о Кубке Первого канала
Олимпийская чемпионка Алина Загитова записала влог о Кубке Первого канала среди юниоров.
Соревнования проходили 7 декабря в Москве. Загитова пообщалась с участниками команд и их наставниками – Анной Щербаковой и Александрой Игнатовой (Трусовой).
«Я – та самая крыса в команде», – сказала Загитова перед переходом от одной команды к другой.
Загитова – ковбой, Медведева – ведущая, Кондратюк с Трусовой. Это еще один Кубок Первого канала!
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Первый канал
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