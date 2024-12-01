Алина Загитова провела мастер-класс на катке в «Лужниках»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова провела мастер-класс на катке в московских «Лужниках».

Сначала Загитова выступила на льду под песню «Снег» Филиппа Киркорова, а затем почти час обучала участников мастер-класса различным элементам. В конце болельщики подарили фигуристке несколько букетов цветов, а она в свою очередь пожелала стремиться к своим целям.

«Вы молодцы! Не бойтесь ничего, занимайтесь спортом, верьте в себя и идите за своей мечтой. Я вас люблю», – сказала Загитова.

На катке сообщили, что на сеанс во время мастер-класса было продано около 250 билетов.

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