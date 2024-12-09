Член совета ISU Кибалко: «ISU не имеет полномочий по допуску на Олимпиаду, этим занимается МОК. Коммюнике по отстранению российских спортсменов остается в силе»
Член совета ISU Кибалко заявил, что отстранение россиян остается в силе.
Ранее «Р-Спорт» сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить россиян и белорусов к квалификации на Олимпиаду-2026 в Милане.
«Я просто хочу прояснить для всех регламент: ISU не имеет полномочий по допуску на Олимпиаду, этим занимается Международный олимпийский комитет (МОК).
Коммюнике по отстранению российских спортсменов остается в силе», — сказал Александр Кибалко.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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