«Это было очень быстрое решение, и мы не продумали его до конца». Лопарева и Бриссо о замене фразы «ох, эти русские» в ритм-танце

Лопарева и Бриссо объяснили решение вернуть фразу «oh, those Russians» в танец.

Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо представляют Францию в танцах на льду. В ноябре на Кубке Варшавы они выступали с ритм-танцем под песню Boney M. – Rasputin, заменив в ней слова «oh, those russians» («ох, эти русские») на «oh, those dancers» («ох, эти танцоры»). Однако позже фразу решили вернуть в программу.

«После Таллина (Tallinn Trophy) наша тренер Роксанна сказала нам, что много раз получала отзывы от судей и стоит подумать над тем, чтобы поиграть с концовкой, попробовать что‑то еще. Решили, что раз получаем много таких комментариев, возможно, нам стоит попробовать. Так и поступили.

Это было очень быстрое решение, и мы не продумали его до конца. Новая концовка не очень сработала, мы поняли, что это меняет идею программы – концовка была как вишенка на торте», – отметила Лопарева.

«Мы не до конца продумали ситуацию, несколько растерялись, но, в конце концов, вместе с командой решили, что знаем, почему выбрали эту музыку, как хотим выступать в этом сезоне. И в итоге вернулись к оригинальной версии, мы гордимся этим», – подчеркнул Бриссо.

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