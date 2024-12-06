Лопарева и Бриссо вернули фразу «Oh, those Russians» в песню, под которую исполняют ритм-танец

Дуэт Лопарева – Бриссо вернул в песню для ритм-танца слова «Oh, those Russians».

Французские фигуристы выступают под песню Boney M. – Rasputin. В финале этой композиции звучит фраза «Oh, those Russians» («ох, эти русские»).

В текущем сезоне Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо сначала показывали ритм-танец с оригиналом текста песни, но их прокат на Кубке Варшавы завершился словами «Oh, those dancers» («ох, эти танцоры»).

В финале Гран-при в Гренобле песня снова прозвучала с оригинальным текстом.

Отмена России в фигурке сорвалась: фразу Oh, those Russians вернут в прокат! Что это вообще было?