Лопарева и Бриссо вернули фразу «Oh, those Russians» в песню, под которую исполняют ритм-танец
Дуэт Лопарева – Бриссо вернул в песню для ритм-танца слова «Oh, those Russians».
Французские фигуристы выступают под песню Boney M. – Rasputin. В финале этой композиции звучит фраза «Oh, those Russians» («ох, эти русские»).
В текущем сезоне Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо сначала показывали ритм-танец с оригиналом текста песни, но их прокат на Кубке Варшавы завершился словами «Oh, those dancers» («ох, эти танцоры»).
В финале Гран-при в Гренобле песня снова прозвучала с оригинальным текстом.
Отмена России в фигурке сорвалась: фразу Oh, those Russians вернут в прокат! Что это вообще было?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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