Отмена России в фигурке сорвалась: фразу Oh, those Russians вернут в прокат! Что это вообще было?

Фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо , представляющие Францию в танцах на льду, оказались в неприятной ситуации – косвенно связанной с Россией.

Лопарева и Бриссо выбрали для ритм-танца композиции Boney M., в том числе трек Rasputin. В припеве поется про связь Григория Распутина с императрицей Александрой Федоровной (lover of the Russian queen и Russia’s greatest love machine), но скандал разразился вовсе не вокруг этих слов.

Французы заканчивают танец под фразу Oh, those Russians… («о, эти русские»). Но на прошлой неделе в Варшаве вместо нее вдруг прозвучало перезаписанное Oh, those dancers… («о, эти танцоры…»).

«Цензура», «всплеск русофобии», «позор» – на французских танцоров (а в первую очередь, на бывшую россиянку Лопареву) накинулись многие, от Татьяны Тарасовой до депутатов Госдумы.

Майя Багрянцева разобралась в этой странной истории.

Как вообще возник инцидент с заменой фразы?

О том, что из текста песни пропала яркая концовка, заговорили не сразу – новость разнеслась через два дня после проката ритм-танца в Варшаве. Спортсмены не комментировали случившееся, поэтому одна версия сменяла другую – от политической цензуры организаторов до настоятельных просьб ISU.

В версию с запретом со стороны ISU поверить было сложно: с начала сезона Лопарева и Бриссо выступили с оригинальной звуковой дорожкой на четырех турнирах, но никаких вопросов у чиновников она не вызвала.

Более того, «Распутин» принес французам первое в их карьере золото Гран-при (и выход в финал серии), то есть фраза oh, those Russians не помешала.

Обновленная концовка прозвучала только в Варшаве – и это вызвало предположение, что дело именно в месте проведения Warsaw Cup. Версия, правда, тоже сомнительная: за неделю до этого Лопарева-Бриссо выиграли турнир в Таллине – без возмущений со стороны эстонцев.

Польша на обвинения в цензуре отреагировала быстро и официально, разместив заявление на сайте федерации.

«Польская федерация фигурного катания хотела бы подчеркнуть: выбор музыки для выступления является прерогативой фигуристов и их тренеров. Музыкальная композиция, прозвучавшая в прокате ритм-танца французских танцоров Лопаревой/Бриссо, предоставлена организаторам 19 ноября в 18:02 местного времени (за сутки до начала соревнований – Спортс’‘).

Организаторы турнира не имеют права вносить изменения в музыкальный файл, предоставленный фигуристами. Ни оргкомитет турнира, ни польская федерация фигурного катания не выступали с инициативой внести правки в текст прозвучавшей композиции.

Утверждения о причастности польской стороны к изменению музыки ритм-танца категорически не соответствуют действительности. Вопросы, касающиеся выбора прозвучавшей композиции, следует адресовать фигуристам и их тренерам».

Выходит, Польша тоже ни при чем. Кто же тогда заменил Russians на dancers?

«Поспешное и необдуманное решение». Французам действительно намекнули избавиться от фразы про русских

Обвинения в самоцензуре посыпались и на тренеров дуэта: вроде как эксперимент с озорной фразой про русских признан ими неудачным, поэтому перед главными стартами сезона концовку ритм-танца отредактировали.

Но по информации Спортс’‘, монреальская академия узнала об изменениях в музыке постфактум – после выступления в Варшаве. Мы связались с Евгенией Лопаревой и Жоффре Бриссо, и фигуристы подтвердили: это не инициатива монреальских тренеров.

«Этот сезон выдался для нас довольно напряженным, мы буквально переезжаем с одного старта на другой. Сразу после этапа Гран-при во Франции поехали в Бордо, чтобы потренироваться с нашим французским тренером Роксаной Пететин. Оттуда отправились в Таллин и Варшаву для участия в двух подряд турнирах серии «Челленджер».

После победы на Tallinn Trophy Роксана поделилась с нами, что некоторые судьи в частных беседах уже не раз намекали ей, чтобы мы рассмотрели другую финальную фразу, звучащую в нашем ритм-танце. Мы подумали, что раз начались такие разговоры, то, может, действительно стоит поэкспериментировать с концовкой.

Роксана Пететин, Жоффре Бриссо, Евгения Лопарева и Ромэн Агенауэр

Это решение принято поспешно и необдуманно, буквально на пути из Таллина в Варшаву. Мы даже не успели это обсудить с монреальской академией. Мы попробовали другую концовку музыки и поняли, что это нарушает первоначальную концепцию танца и ту идею, которую мы закладывали в программу.

После выступления в Варшаве у нас состоялся разговор с тренерами из Монреаля, принято решение вернуть оригинальную версию музыки. Поэтому на следующей неделе в Гренобле на финале Гран-при прозвучит музыкальная композиция, под которую мы катаемся с начала сезона», – рассказала Спортсу’’ Лопарева .

Бриссо пояснил, что решение было экстренным и фигуристы недооценили, какой резонанс оно может вызвать:

«Мне кажется, сказались общая усталость и напряженный график соревнований. Мы думали только о том, чтобы чисто откатать программы. Мысли о музыке отошли на второй план, нам не показалось это серьезным моментом».

Фигуристов можно понять: в танцах на льду с судьями не спорят, и дуэт не захотел рисковать так хорошо складывающимся сезоном.

Почему тренеры выбрали именно «Распутина»?

В то, что идея изменить музыку принадлежит монреальской академии, поверить было и правда сложно.

С самого начала сезона хореограф пары Ромэн Агенауэр подчеркивал: выбор композиции осознанный, его не смущают звучащие в финале выступления слова.

На этапе Гран-при в Хельсинки Агенауэр рассказал Спортсу’‘, что выбрал «Распутина» во многом именно из-за финальной фразы.

«Мы никак не могли решить, подо что ребятам катать ритм-танец. К тому моменту очень много классных композиций были уже разобраны другими парами. К тому же, скажу прямо: я не фанат этой темы с эпохой 50-х, 60-х и 70-х. Мы же только что оттанцевали 80-е!

Сначала мы решили взять песни Бриджит Бардо. Это было бы что-то очень французское, при этом проникновенное и небанальное. Но мы не смогли найти песню на финальную часть танца – чтобы там были яркие акценты и драйв.

Так что мы продолжили поиски. Жоффре предложил композицию YMCA, но я был категорически против – не видел их в этой музыке. Но в его списке были песни Boney M. – и тут меня осенило: «Распутин»! Это же гениальная идея: Женя русская, и я не вижу причин это прятать.

К тому же, когда я сел переслушать альбом, то оказалось, что прямо перед «Распутиным» идет трек «Ночной полет на Венеру», который идеально ложится на Лопареву с Бриссо. Вуаля, у меня сложился ритм-танец целиком – без склеек и долгих поисков.

Смешно, но я совершенно не помнил, что «Распутин» заканчивается фразой Oh, those Russians... И вот я дослушиваю трек до конца, слышу эти слова и понимаю: это оно. Мы обязаны взять эту фразу, это же очень прикольно! Подумайте: эти слова не несут никакой негативной окраски, но они дают такое озорное настроение финалу танца.

Мы обсудили с фигуристами, не будет ли это звучать обидно? Но я не вижу причин, почему это может быть так воспринято. Это всего лишь песня. Да, России сейчас нет на соревнованиях – по понятным политическим причинам, но никакой русофобии нет.

Мы взяли эту фразу не для того, чтобы кого-то пнуть или обидеть. Я вообще не понимаю, что в ней обидного? Этой песне почти 50 лет! Так что это вопрос восприятия: при желании обидеться можно на что угодно. Кстати, мне казалось, что в России танец приняли очень хорошо.

Признаюсь, не все наши тренеры сразу согласились с моей идеей оставить эту фразу. Но я был уверен и никаких возражений не слушал, ха-ха.

Но, конечно, я спросил Женю, комфортно ли ей – как русской – кататься под этот трек? Если кто-то и мог сказать «нет», то только она. Но Женя ответила, что ей очень нравится идея взять эту композицию – под нее можно зажечь на льду».

Евгения Лопарева признается, что согласилась еще и потому, что доверяет чутью Агенауэра:

«Сначала я немного переживала: меня волновало, что скажут люди. Но мы не первый год работаем вместе с Ромэном, я доверяю ему на 100%. Если он видит нас в этой музыке и ему кажется такая концовка хорошей идеей – значит, он прав. Но мне действительно нравится эта песня, она веселая и зажигательная. Мы поверили в эту идею ритм-танца, и мне кажется, он получился классным».

Бриссо поддержал идею с самого начала.

«Мне сразу понравился вариант с Boney M. Это отличный трек, и было понятно, что программа получится суперкрутой и танцевальной. Здорово катать под такую энергичную музыку – и публике это тоже нравится. Каждый прокат мы чувствуем отклик зрителей, трибуны принимают нас очень тепло».

Агенауэру нравятся обе программы французов в этом сезоне, он видит Лопареву и Бриссо в лидерах следующего олимпийского цикла – поэтому хочет, чтобы они выглядели на льду уверенными в себе и яркими.

«Женя Лопарева ни на кого не похожа, и было бы ошибкой пытаться втиснуть ее в стандарты классических партнерш в танцах на льду. Да, она не принцесса, но она очень женственная – не всегда же женственность должна быть в рюшах и цветочках.

Женя может быть на льду только собой – сильной, яркой и особенной. Если ей что-то нравится, а при этом десять тысяч человек ее будут от этого отговаривать, она все равно сделает по-своему. Она умеет слышать себя, и я бы не хотел это заглушать».

Удивительно, но песня про Распутина популярна во Франции не меньше, чем в России

Агенауэр объяснил, почему выбор этой композиции для французов выглядит очень логично.

«Конечно, я прекрасно знал эту песню – она очень популярна во Франции. А в те времена это просто был хит номер один, я помню, как мы зажигали в школе под Boney M.

Я понятия не имел, что это немецкая группа, почему-то всегда думал, что они американцы – так популярны были их песни по всему миру. Поэтому я был поражен, что не все у нас на катке знали, что это за группа. Во Франции ты говоришь «диско» – подразумеваешь Boney M.

Но тут важно, что молодое поколение тоже знает эту песню – потому что несколько лет назад вышел очень популярный ремикс на нее. Мне он все время попадается в машине, когда включаю радио, это какое-то наваждение, ха-ха».

«Распутин» был хорошо знаком и Лопаревой с Бриссо – оба вспоминают, что слышали эту песню с самого детства. Жоффре говорит, что обратил на нее особое внимание после тренда в тиктоке – пара внимательно следит за соцсетями и сама часто фигурирует в роликах с миллионными просмотрами.

Правда, вряд ли кто-то мог представить, какую популярность получит танец под «Распутина» и что случится это совсем по другой причине.

Иронично, что песня вызывала споры еще во время релиза в 1978-м: ее отменяли... русские. В СССР она не вошла в альбом «Ночной полет на Венеру», выпущенный фирмой «Мелодия». А во время гастролей Boney M. в Москве группе запретили исполнять этот трек.

***

Финал Гран-при пройдет в Гренобле с 5 по 8 декабря. Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо выйдут на лед с ритм-танцем 6 декабря.

Фото: AFP /JEAN-FRANCOIS MONIER, GEOFF ROBINS