Эмбер Гленн: «Тройной аксель сейчас для меня один из самых беспроблемных прыжков. Но надо понимать, как долго я к этому шла»
Эмбер Гленн призналась, что тройной аксель для нее самый простой прыжок.
«Тройной аксель – мой самый любимый прыжок, тут даже сомнений быть не может. Мне кажется, сегодня он мне прямо удался – вышел высоким и пролетным. Правда, он забрал много сил – хотя в последнее время он и правда дается мне довольно легко. Я не рисуюсь: это и правда сейчас для меня один из самых беспроблемных прыжков, но надо понимать, как долго я к этому шла.
Этой осенью я выиграла первое золото международных стартов в своей жизни. Только представьте: мне было 13, когда я впервые поехала на соревнования за границу, и вот только сейчас пришли победы – причем сразу 4 подряд», – приводит слова американской фигуристки корреспондент Sports Майя Багрянцева.
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Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
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