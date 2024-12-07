Эмбер Гленн: «Тройной аксель сейчас для меня один из самых беспроблемных прыжков. Но надо понимать, как долго я к этому шла»

Эмбер Гленн призналась, что тройной аксель для нее самый простой прыжок.

«Тройной аксель – мой самый любимый прыжок, тут даже сомнений быть не может. Мне кажется, сегодня он мне прямо удался – вышел высоким и пролетным. Правда, он забрал много сил – хотя в последнее время он и правда дается мне довольно легко. Я не рисуюсь: это и правда сейчас для меня один из самых беспроблемных прыжков, но надо понимать, как долго я к этому шла.

Этой осенью я выиграла первое золото международных стартов в своей жизни. Только представьте: мне было 13, когда я впервые поехала на соревнования за границу, и вот только сейчас пришли победы – причем сразу 4 подряд», – приводит слова американской фигуристки корреспондент Sports Майя Багрянцева.

«У тебя одно тело, не разрушай его». В фигурке можно расцвести в 25 – доказано американкой