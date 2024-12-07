Американская фигуристка выиграла финал Гран-при впервые за 14 лет.

Эмбер Гленн одержала победу в финале Гран-при в Гренобле. Она опередила пятерых японских фигуристок.

В последний раз американская спортсменка выигрывала финал Гран-при в женском катании 14 лет назад – Алисса Чизни победила в 2010-м.