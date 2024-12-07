Американская фигуристка выиграла финал Гран-при впервые за 14 лет
Американская фигуристка выиграла финал Гран-при впервые за 14 лет.
Эмбер Гленн одержала победу в финале Гран-при в Гренобле. Она опередила пятерых японских фигуристок.
В последний раз американская спортсменка выигрывала финал Гран-при в женском катании 14 лет назад – Алисса Чизни победила в 2010-м.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
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