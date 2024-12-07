Гленн о победе в финале Гран-при: «Я как будто попала на небеса. Не могу поверить, что это происходит со мной»

Эмбер Гленн не может поверить, что выиграла финал Гран-при в Гренобле.

«Я как будто попала на небеса, с самого конца проката витаю в облаках и не могу поверить, что это происходит со мной. У меня довольно сильно развит синдром самозванца: я никак не могла поверить, что я в финале Гран-при и что я заслужила отобраться сюда.

Я довольно больно упала на шестиминутной разминке, но потом в раздевалке немного посидела в тишине, выпила болеутоляющее, попила воды и пошла кататься. К счастью, сейчас у меня нет никаких острых травм, но знаете, мне 25 лет – и даже одно неудачное падение для меня довольно чувствительно. Когда тебе за 20 и ты прыгаешь тройной аксель, телу часто бывает больно, ха-ха.

Мне не было просто в Гренобле – ни в короткой, ни в произвольной программе. Сегодня был рабочий прокат, но не то выступление, после которого ты летаешь и искришься от счастья. Я выходила на лед делать свою работу – и знала, что я не могу сдаться на полпути.

Так что это не было выступление, которое можно с удовольствием пересматривать, это была больше демонстрация того, что я умею. Последняя минута программы далась мне особенно тяжело, у меня «забились» мышцы ног – и я еле доехала до конца. Надеюсь, на следующих стартах я смогу показать совсем другое катание.

Но я горжусь собой: и тем, что стала кататься стабильно, и тем, что смогла собраться на вторую половину проката. Раньше и с тем, и другим у меня были проблемы. После середины программы у меня случается резкий всплеск адреналина – и это сильно мешает прокату, мне физически становится непросто.

Перед выходом на лед я довольно громко сказала себе: ты здесь, ты смогла, иди и покажи, на что ты способна. А тренер перед прокатом сказал мне: будь спокойным зверем. Это наша внутренняя шутка дома на катке: однажды я действительно классно откатала программу, и мой тренер сказал мне, что я похожа на уверенного в себе зверя.

Так что мне надо было и сохранить спокойствие, и показать мощное катание. А когда я вышла со льда, я кинулась тут же рассказывать тренеру, как не дотянула тут, и не смогла тут – а он прервал меня и сказал: успокойся, ты просто молодец сегодня», – приводит слова Гленн корреспондент Sports Майя Багрянцева.

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