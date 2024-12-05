Гленн сделала тройной аксель в короткой программе в финале Гран-при
Эмбер Гленн сделала тройной аксель в короткой программе в финале Гран-при.
Затем американская фигуристка прыгнула каскад тройной флип – тройной тулуп с приземлением на две ноги и недокрутом в четверть оборота на тулупе.
Тройной риттбергер был исполнен на небольшой минус.
Гленн получила за прокат 70,04 балла – это первое место по итогам короткой программы.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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