Траньков и Медведева стали ведущими Кубка Первого канала среди юниоров
Траньков и Медведева стали ведущими юниорского Кубка Первого канала.
Соревнования проходят 7 декабря в Москве на «ЦСКА Арене».
В турнире участвуют команды, которые поддерживают Анна Щербакова и Александра Трусова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости