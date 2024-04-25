Антон Сихарулидзе: «Фигурное катание в России на подъеме. Интерес к нему колоссальный – не уменьшается, а только растет с каждым годом»

Антон Сихарулидзе считает, что интерес к российскому фигурному катанию растет.

– Ты уже год исполняешь обязанности президента . Расскажи, в каком состоянии наше фигурное катание?

– Фигурное катание в порядке. Первое, что интересно и важно: много детей приходит заниматься. Очень много. Для развития вида спорта это очень важно. Если говорить про сборные, то ребята заряжены, работают с интересом, здорово катаются. Я вижу, как они стараются прогрессировать.

Что еще важно – болельщики, фаны. Если взглянуть на любой турнир, видно, что трибуны забиты – становится ясно, что интерес колоссальный.

Он не уменьшается, а только растет с каждым годом. Если взять эти три момента вместе, это говорит о том, что фигурное катание на подъеме, в хорошем состоянии.

– Когда наши спортсмены участвовали в международных соревнованиях, зрительский интерес был гораздо больше. Как нам в этих условиях наращивать или, может, сохранять интерес к фигурному катанию?

– Да, было интересно. Но мы сейчас живем в этим условиях и, думаю, адаптировались к тому, что происходит. В каждом виде у нас есть интересные лидеры – не 1-2 человека, а целые группы. Интерес внутри страны на соревнованиях очень большой.

Что для нас важно – сами ребята борются друг с другом, это их подстегивает. Когда зритель видит борьбу, это тоже приносит большой интерес. Все смотрят на фигурное катание и хотят увидеть что-то необычайное. Для зрителя интересно, когда сегодня выигрывает один спортсмен, на следующем этапе – другой.

Мне кажется, эта ситуация где-то даже на руку нам сыграла. Мы сразу начали думать: а какие форматы проводить, как сохранить интерес прежде всего у фанов? Как сохранить интерес к работе у самих спортсменов.

И у нас начали рождаться новые идеи. Появился Кубок канала, «Русский вызов», появились этапы Гран-при России, которых раньше не было. Тем самым мы подумали о том, о чем раньше только на кухнях рассуждали: а вот бы нам бы...

Ситуация привела нас к тому, что мы перестали говорить об этом только на кухне. Все реализовалось, и у нас еще масса идей есть.

Частично мы их реализуем на следующий год. Новые форматы соревнований – это как раз заслуга того, что зарубежные спортсмены не могут соревноваться с нашими.

– Мне нравится, как ты выразился: иностранные спортсмены не могут соревноваться с нашими, а не наши не могут с ними...

– Печально, что у них нет такой возможности, – сказал в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

В России уверены, что наша фигурка все еще в топе и без международных стартов. Так ли это?