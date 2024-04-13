Траньков о переходе Дэвис и Смолкина в Грузию: «У этой пары были выполнены все критерии перехода. И фамилия у мамы Дианы явно не русская»
Максим Траньков рассказал, почему Россия отпустила Диану Дэвис и Глеба Смолкина .
Траньков: Легкость перехода зависит от решения Федерации и от того, выполнены ли все критерии перехода. У этой пары были выполнены все критерии перехода: они вернули деньги, которые были потрачены на их подготовку.
Плюс мы не забываем, что у грузинской фигуристки Дэвис фамилия мамы – Тутберидзе. Это тоже фамилия явно не русская. Все предпосылки для того, чтобы получить грузинское гражданство.
Скопцова: Мы говорим не про смену гражданства, а про открепление.
Траньков: Мне кажется, в тебе просто говорит обида, что кто-то поехал на Олимпиаду, а ты не поехала.
Искать подводные камни не стоит, они совершенно на законных основаниях это получили.
Скопцова: Для меня это так не выглядит.
Траньков: Ну если у тебя есть другая информация – ты можешь ее сказать.
Я объясню, почему я заступаюсь. Не потому, что работаю в штабе Тутберидзе. Я заступаюсь, потому что я катался... Вы забыли, кто выиграл Олимпийские игры в парном катании в Сочи? А откуда взялась Волосожар? Она из Украины.
То есть у нас натурализованные спортсмены кататься в России могут, а из России уезжать не могут. Тебе не кажется это немножко нечестным?
Скопцова: Тогда честно мне скажи – Волосожар каталась за сборную Украины?
Траньков: Две Олимпиады.
Медведева: Но у нас тема сейчас немного другая – почему одним разрешают менять федерацию, а другим нет.
Траньков: Они выполнили все. Каждый случай индивидуален, – рассказал Траньков в шоу «Каток».
Как-будто об это можно забыть 😂
И да не «вернули деньги», а «были вынуждены вернуть», когда пошел общественный резонанс )
Совершенно разные вещи ))
"Мне кажется в тебе говорит обида, что кто-то поехал на Олимпиаду, а ты не поехала"
Учитывая, что ты знаешь, каким образом поехали.
Год без международных стартов Дарио мог дождаться, до осени.
Но Федерация его не отпустила, ссылаясь на карантин два года после ЧР, хотя он там откатал только КП. А ДС были ЧР-22, получается по этому правилу могли бы выйти только в декабре 2023.
https://www.championat.com/figureskating/news-5253026-fuzar-poli-stalo-izvestno-chto-ffkkr-ne-dast-chirizano-reliz-do-konca-2024-goda.html