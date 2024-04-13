Траньков о переходе Дэвис и Смолкина в Грузию: «У этой пары были выполнены все критерии перехода. И фамилия у мамы Дианы явно не русская»

Теги Максим Траньков сборная России танцы на льду Евгения Медведева сборная Грузии Анастасия Скопцова Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Максим Траньков рассказал, почему Россия отпустила Диану Дэвис и Глеба Смолкина .

Траньков: Легкость перехода зависит от решения Федерации и от того, выполнены ли все критерии перехода. У этой пары были выполнены все критерии перехода: они вернули деньги, которые были потрачены на их подготовку.

Плюс мы не забываем, что у грузинской фигуристки Дэвис фамилия мамы – Тутберидзе. Это тоже фамилия явно не русская. Все предпосылки для того, чтобы получить грузинское гражданство.

Скопцова: Мы говорим не про смену гражданства, а про открепление.

Траньков: Мне кажется, в тебе просто говорит обида, что кто-то поехал на Олимпиаду, а ты не поехала. 

Искать подводные камни не стоит, они совершенно на законных основаниях это получили. 

Скопцова: Для меня это так не выглядит.

Траньков: Ну если у тебя есть другая информация – ты можешь ее сказать. 

Я объясню, почему я заступаюсь. Не потому, что работаю в штабе Тутберидзе. Я заступаюсь, потому что я катался... Вы забыли, кто выиграл Олимпийские игры в парном катании в Сочи? А откуда взялась Волосожар? Она из Украины.

То есть у нас натурализованные спортсмены кататься в России могут, а из России уезжать не могут. Тебе не кажется это немножко нечестным?

Скопцова: Тогда честно мне скажи – Волосожар каталась за сборную Украины?

Траньков: Две Олимпиады.

Медведева: Но у нас тема сейчас немного другая – почему одним разрешают менять федерацию, а другим нет.

Траньков: Они выполнили все. Каждый случай индивидуален, – рассказал Траньков в шоу «Каток».

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20 комментариев
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А у Чиризано и его отца тоже фамилия не русская. И что? Даже не предложили деньги вернуть, а просто отказали.
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Все больше убеждаюсь, что Траньков Г . чтоб так лизать надо не язык иметь, а линолиум.
+15
-4
+11
Так у Дарика фамилия тоже вовсе не русская. Только отношение федерации другое. С чего бы так?
+11
-2
+9
«Плюс мы не забываем, что у грузинской фигуристки Дэвис фамилия мамы – Тутберидзе»
Как-будто об это можно забыть 😂
И да не «вернули деньги», а «были вынуждены вернуть», когда пошел общественный резонанс )
Совершенно разные вещи ))
+9
-1
+8
Траньков, это дно.
"Мне кажется в тебе говорит обида, что кто-то поехал на Олимпиаду, а ты не поехала"
Учитывая, что ты знаешь, каким образом поехали.
+14
-6
+8
Ответ Gfdyuu D.
А у Чиризано и его отца тоже фамилия не русская. И что? Даже не предложили деньги вернуть, а просто отказали.
И он тоже родился не в России
+9
-1
+8
Ответ Gfdyuu D.
А у Чиризано и его отца тоже фамилия не русская. И что? Даже не предложили деньги вернуть, а просто отказали.
И что Чиризано планировал переходить, все знали и никто не вешал лапшу на уши.
+10
-2
+8
Траньков отрабатывает нахождение рядом с Тутберидзе.
+9
-4
+5
Траньков молодец, получит хорошие премиальные от Тутберидзе. Единственное хочется, чтобы у него забрали трибуну для продвижения политики партии.
+6
-4
+2
фамилия, безусловно, нерусская, но мама московская грузинка по отцу, армянка по матери - она москвичка с грузино-армянскими корнями, не знающая грузинского языка, кроме нескольких слов
+2
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Ответ Марина Елисеева
Чиризано так же бы отпустили, как отпустят наверняка Самоделкину в мае, но год сидеть без стартов он не захотел (его проблемы)
Статью прочитайте, тренер сказала, что Федерация не отпустила Дарио до декабря 2024 года
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0
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Ответ Марина Елисеева
Комментарий скрыт
Какие критерии не выполнил Чиризано, но выполнили ДС?
Год без международных стартов Дарио мог дождаться, до осени.
Но Федерация его не отпустила, ссылаясь на карантин два года после ЧР, хотя он там откатал только КП. А ДС были ЧР-22, получается по этому правилу могли бы выйти только в декабре 2023.
https://www.championat.com/figureskating/news-5253026-fuzar-poli-stalo-izvestno-chto-ffkkr-ne-dast-chirizano-reliz-do-konca-2024-goda.html
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Ответ RMandYNWA
«Плюс мы не забываем, что у грузинской фигуристки Дэвис фамилия мамы – Тутберидзе» Как-будто об это можно забыть 😂 И да не «вернули деньги», а «были вынуждены вернуть», когда пошел общественный резонанс ) Совершенно разные вещи ))
Да и родилась она в Москве, в СССР, потом автоматически перешла, как и все рожденные при союзе на территории РСФСР, в российское гражданство и никогда не была гражданкой Грузии.
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