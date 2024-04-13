Траньков о переходе Дэвис и Смолкина в Грузию: «У этой пары были выполнены все критерии перехода. И фамилия у мамы Дианы явно не русская»

Максим Траньков рассказал, почему Россия отпустила Диану Дэвис и Глеба Смолкина .

Траньков: Легкость перехода зависит от решения Федерации и от того, выполнены ли все критерии перехода. У этой пары были выполнены все критерии перехода: они вернули деньги, которые были потрачены на их подготовку.

Плюс мы не забываем, что у грузинской фигуристки фамилия мамы – Тутберидзе. Это тоже фамилия явно не русская. Все предпосылки для того, чтобы получить грузинское гражданство.

: Мы говорим не про смену гражданства, а про открепление.

Траньков: Мне кажется, в тебе просто говорит обида, что кто-то поехал на Олимпиаду, а ты не поехала.

Искать подводные камни не стоит, они совершенно на законных основаниях это получили.

Скопцова: Для меня это так не выглядит.

Траньков: Ну если у тебя есть другая информация – ты можешь ее сказать.

Я объясню, почему я заступаюсь. Не потому, что работаю в штабе Тутберидзе. Я заступаюсь, потому что я катался... Вы забыли, кто выиграл Олимпийские игры в парном катании в Сочи? А откуда взялась Волосожар? Она из Украины.

То есть у нас натурализованные спортсмены кататься в России могут, а из России уезжать не могут. Тебе не кажется это немножко нечестным?

Скопцова: Тогда честно мне скажи – Волосожар каталась за сборную Украины?

: Две Олимпиады.

: Но у нас тема сейчас немного другая – почему одним разрешают менять федерацию, а другим нет.

Траньков: Они выполнили все. Каждый случай индивидуален, – рассказал Траньков в шоу «Каток».