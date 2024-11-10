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Базылюк, Костылева, Плескачева, Лукашова, Федотов и Сарновский выступят на пятом этапе юниорского Гран-при России в Москве

Объявлен состав участников юниорского Гран-при России в Москве.

Пятый этап соревнований пройдет 13-15 ноября.

Девушки: Маргарита Базылюк, Софья Глаголевская, Мария Елисова, Елена Костылева, Мария Красноженова, Елизавета Лабутина, Валерия Литвинчева, Софья Лукина, Диана Мильто, Агата Петрова, Лидия Плескачева, Арина Пузанкова, Ульяна Семиглазова, Дина Хуснутдинова, Юлиана Черенева, Анастасия Шигина, Алиса Юрова.

Юноши: Федор Барченко-Емельянов, Кирилл Визер, Тимофей Воробьев, Иван Макиев, Артемий Маринин, Илья Молянов, Илья Неретин, Макар Николаев, Василий Пономарев, Роман Попов, Дмитрий Пустовалов, Егор Рассказов, Наиль Сагадулин, Никита Сарновский, Михаил Тихонов, Арсений Федотов, Роман Хамзин.

Пары: Эвелина Аксенова – Петр Шаровиков, Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев, Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов, Софья Звездина – Дмитрий Шеремет, Варвара Илюшко – Роман Орлов, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Евгения Лоскутова – Валерий Назаров, Ольга Сабада – Павел Астахов, Дарья Самохвалова – Роман Романычев, Полина Шешелева – Егор Карнаухов.

Танцы на льду: Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов, Олеся Бразевич – Игорь Зубцов, Валерия Бугаевская – Егор Козлов, Александра Буторина – Кирилл Махов, Арина Горшенина – Илья Макаров, Василиса Григорьева – Евгений Артющенко, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Ксения Евстифеева – Матвей Лысов, Таиса Мусурова – Иван Тертышников, София Науменко – Артем Гаманов, Полина Отмахова – Кирилл Алексеев, Ева Плесовских – Марк Желтышев, Любовь Скрябина – Григорий Матвеев, София Титанян – Владислав Глазунов, Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ФФККР
logoсборная России
танцы на льду
пары
мужское катание
женское катание
Арсений Федотов
Никита Сарновский
Елена Костылева
Софья Глаголевская
Евгений Артющенко
Павел Астахов
Юлиана Черенева
logoСерия Гран-при России
Анастасия Егорова
Валерий Назаров
Арина Горшенина
Илья Макаров
Елизавета Лабутина
Михаил Тихонов
Лидия Плескачева
Василиса Григорьева
Алиса Юрова
Илья Молянов
Евгения Лоскутова
Александра Буторина
Дина Хуснутдинова
Арина Пузанкова
Анастасия Шигина
Илья Неретин
Маргарита Базылюк
Роман Хамзин
Дарья Самохвалова
Дмитрий Шеремет
Дмитрий Пекин
Диана Мильто
Петр Шаровиков
Ева Плесовских
Марк Желтышев
Кирилл Махов
Софья Лукина
Мария Красноженова
Мария Елисова
Егор Рассказов
София Титанян
Владислав Глазунов
Роман Попов
Дарья Дрожжина
Иван Тельнов
Валерия Литвинчева
Зоя Ковязина
Артемий Мохов
Полина Шешелева
Егор Карнаухов
Таисия Шепталина
Екатерина Богданова
Эмиль Хисамов
Дмитрий Сухов
Артемий Маринин
Олеся Бразевич
Игорь Зубцов
Ксения Евстифеева
Матвей Лысов
Таиса Мусурова
Иван Тертышников
София Науменко
Артем Гаманов
Иван Макиев
Наиль Сагадулин
Анастасия Высоцкая
Федор Пожидаев
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