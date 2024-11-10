Базылюк, Костылева, Плескачева, Лукашова, Федотов и Сарновский выступят на пятом этапе юниорского Гран-при России в Москве
Пятый этап соревнований пройдет 13-15 ноября.
Девушки: Маргарита Базылюк, Софья Глаголевская, Мария Елисова, Елена Костылева, Мария Красноженова, Елизавета Лабутина, Валерия Литвинчева, Софья Лукина, Диана Мильто, Агата Петрова, Лидия Плескачева, Арина Пузанкова, Ульяна Семиглазова, Дина Хуснутдинова, Юлиана Черенева, Анастасия Шигина, Алиса Юрова.
Юноши: Федор Барченко-Емельянов, Кирилл Визер, Тимофей Воробьев, Иван Макиев, Артемий Маринин, Илья Молянов, Илья Неретин, Макар Николаев, Василий Пономарев, Роман Попов, Дмитрий Пустовалов, Егор Рассказов, Наиль Сагадулин, Никита Сарновский, Михаил Тихонов, Арсений Федотов, Роман Хамзин.
Пары: Эвелина Аксенова – Петр Шаровиков, Анастасия Высоцкая – Федор Пожидаев, Анастасия Егорова – Дмитрий Сухов, Софья Звездина – Дмитрий Шеремет, Варвара Илюшко – Роман Орлов, Зоя Ковязина – Артемий Мохов, Евгения Лоскутова – Валерий Назаров, Ольга Сабада – Павел Астахов, Дарья Самохвалова – Роман Романычев, Полина Шешелева – Егор Карнаухов.
Танцы на льду: Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов, Олеся Бразевич – Игорь Зубцов, Валерия Бугаевская – Егор Козлов, Александра Буторина – Кирилл Махов, Арина Горшенина – Илья Макаров, Василиса Григорьева – Евгений Артющенко, Дарья Дрожжина – Иван Тельнов, Ксения Евстифеева – Матвей Лысов, Таиса Мусурова – Иван Тертышников, София Науменко – Артем Гаманов, Полина Отмахова – Кирилл Алексеев, Ева Плесовских – Марк Желтышев, Любовь Скрябина – Григорий Матвеев, София Титанян – Владислав Глазунов, Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий