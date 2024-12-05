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Глава рабочей группы WADA сравнил Тутберидзе с Круэллой: «Неподходящий для спорта образ»

В WADA сравнили Этери Тутберидзе с Круэллой.

Глава рабочей группы по обновлению Всемирного антидопингового кодекса Ричард Янг в ходе обсуждения поправок, касающихся защиты несовершеннолетних спортсменов, высказался, в частности, о российской фигуристке Камиле Валиевой.

Ученица Тутберидзе сейчас отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Дело в отношении фигуристки открыли в 2022-м, когда ей было 16 лет.

«Я видел, как тренер Валиевой сидела рядом с ней, когда она плакала. 

Возможно, это не очень приятно говорить, но я увидел, как она сидит там, и это навело меня на мысль, что тренер могла бы надеть на себя пальто из далматинцев, потому что она была очень похожа на Круэллу Де Виль (персонаж мультфильма «101 далматинец» – Спортс’‘).

Так оно и было, это был действительно неподходящий образ для спорта», – сказал Янг на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентство (WADA), цитату приводит ТАСС.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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