Глава рабочей группы WADA сравнил Тутберидзе с Круэллой: «Неподходящий для спорта образ»

В WADA сравнили Этери Тутберидзе с Круэллой.

Глава рабочей группы по обновлению Всемирного антидопингового кодекса Ричард Янг в ходе обсуждения поправок, касающихся защиты несовершеннолетних спортсменов, высказался, в частности, о российской фигуристке Камиле Валиевой .

Ученица Тутберидзе сейчас отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Дело в отношении фигуристки открыли в 2022-м, когда ей было 16 лет.

«Я видел, как тренер Валиевой сидела рядом с ней, когда она плакала.

Возможно, это не очень приятно говорить, но я увидел, как она сидит там, и это навело меня на мысль, что тренер могла бы надеть на себя пальто из далматинцев, потому что она была очень похожа на Круэллу Де Виль (персонаж мультфильма «101 далматинец» – Спортс’‘).

Так оно и было, это был действительно неподходящий образ для спорта», – сказал Янг на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентство (WADA ), цитату приводит ТАСС.