Ренат Лайшев: «Валиева – умная девчонка с определенным интеллектом. Щербакова, Загитова, Медведева – они все благодаря Тутберидзе высокоразвитые»

Ренат Лайшев назвал Камилу Валиеву «очень умной девчонкой».

– Вы видели выступление Камилы Валиевой в шоу «Гордость великой России»?

– Ее, кстати, особенно поддерживал зал! Она выступает на таком мировом уровне и держит эту форму. Плюс она очень хороший, обаятельный, справедливый человечек. Тем более, закончила школу с отличием.

– Как можете оценить ее уровень? У нее довольно серьезный простой был. Она ездила, конечно, за границей выступать, но этого будто недостаточно.

– Очень умная девчонка с определенным интеллектом. Для ее лет с достаточной образованностью, но это во многом благодаря семье. Это в семье такой потенциал.

Ну и потом, Щербакова , Загитова , Медведева – они все благодаря Тутберидзе такие высокоразвитые, – сказал президент «Самбо-70 » .