Ренат Лайшев: «Валиева – умная девчонка с определенным интеллектом. Щербакова, Загитова, Медведева – они все благодаря Тутберидзе высокоразвитые»
Ренат Лайшев назвал Камилу Валиеву «очень умной девчонкой».
– Вы видели выступление Камилы Валиевой в шоу «Гордость великой России»?
– Ее, кстати, особенно поддерживал зал! Она выступает на таком мировом уровне и держит эту форму. Плюс она очень хороший, обаятельный, справедливый человечек. Тем более, закончила школу с отличием.
– Как можете оценить ее уровень? У нее довольно серьезный простой был. Она ездила, конечно, за границей выступать, но этого будто недостаточно.
– Очень умная девчонка с определенным интеллектом. Для ее лет с достаточной образованностью, но это во многом благодаря семье. Это в семье такой потенциал.
Ну и потом, Щербакова, Загитова, Медведева – они все благодаря Тутберидзе такие высокоразвитые, – сказал президент «Самбо-70».
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Татар Информ
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