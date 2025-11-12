Виктория Стрельцова: «Очень сильно обрадовалась, что прыгнула тройной аксель, и сделала одинарный вместо двойного. Опыта не хватает»

Виктория Стрельцова: пока не хватает опыта, это только второй этап Гран-при.

Фигуристка Виктория Стрельцова объяснила, почему сделала только одинарный аксель в короткой программе на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.

После короткой программы Стрельцова занимает 3-е место с 63,73 баллами.

«Что произошло с двойным акселем? Я очень сильно обрадовалась, что сделала тройной аксель, потому что в последнее время он не очень на тренировках получался, но в программе делала, и сделала одинарный аксель вместо двойного.

Опыта не хватает, потому что всего второй раз выступаю на этапах Гран-при по юниорам, надо работать, чтобы не расслабляться и таких глупых ошибок не было. Сделала для себя вывод, что нужно лучше готовиться и не нервничать», – сказала фигуристка.