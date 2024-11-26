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Самый дорогой каскад, самое продолжительное вращение, максимум баллов за минуту: объявлены условия первого челленджа «Лиги чемпионов»

Первый канал объявил условия первого челленджа Лиги чемпионов фигурного катания.

Капитаны должны сделать видео-презентацию, в которой необходимо максимально ярко рассказать о своей команде и привести аргументы для поддержки. Оценивать визитки будут болельщики (50% от оценки), а также Алина Загитова и Анна Щербакова.

Участникам команд в качестве заданий предлагается исполнить наиболее дорогой каскад (или комбинацию) из любого количества прыжков, максимальное по продолжительности вращение, а также попытаться набрать наибольшее количество баллов за одну минуту.

Элементы будут оцениваться по системе ISU, судьями челленджера выступят Александр Лакерник и Александр Кузнецов. 

Первый челлендж пройдет с 26 ноября по 5 декабря, победитель будет объявлен 12 декабря. Видео выполненных заданий будут опубликованы в телеграм-канале «Лиги чемпионов». 

Опубликовала: Мария Величко
Лига чемпионов (фигурное катание)
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